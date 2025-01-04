Galatasaray-Göztepe maçında penaltı kararı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip mücadelenin 9. dakikasında penaltı kazandı.
Giriş: 04.01.2025 - 19:31 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:54
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Göztepe kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 9. dakikasında hava topu mücadelesi sırasında Romulo'nun Kaan Ayhan'a dirsek attığı gerekçesiyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İşte o pozisyon:
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