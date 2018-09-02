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Galatasaray'ın hırçını Younes Belhanda

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenildiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada eksik bırakan Younes Belhanda, hırçın kişiliğiyle dikkati çekiyor

02 Eylül 2018 Pazar, 11:45:03 | Güncelleme:

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun başında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 8 milyon Euro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve her bir yıl için 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret ödediği Faslı futbolcu, Süper Lig kariyerinde üçüncü kez oyundan ihraç edildi.

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de çıktığı 34 karşılaşmada 3 kırmızı, 7 sarı kart gördü.

Ligde geçen sezon Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında kırmızı kartla oyundan atılan Faslı futbolcu, bu sezon ise dördüncü haftadaki Trabzonspor maçında doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Belhanda'ya ayrıca geçen sezon 6, bu sezon da bir kez sarı kart gösterildi.

GEÇEN SEZON 3 MAÇ KAÇIRDI

Younes Belhanda, gördüğü kartlar nedeniyle geçen sezon 3 karşılaşmada cezalı duruma düştü.

Faslı futbolcu, geride kalan sezon deplasmandaki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kırmızı kart, yine dış sahadaki Akhisarspor müsabakasında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

Belhanda, bu sezon da Trabzonspor maçında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası en az 2 maç ceza alacak.

KARİYERİNDEKİ 10. KIRMIZI KART

Younes Belhanda, daha önce forma giydiği takımlarda da agresif bir mücadele sergiledi.

Belhanda, profesyonel kariyerindeki 10'uncu kırmızı kartı Trabzonspor maçında gördü.

Faslı futbolcu, Montpellier'de 5, Galatasaray'da 3, Nice ve Dinamo Kiev'de ise 1'er kez kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

SADECE 3 GOL ATTI

Galatasaray'ın orta alanında görev yapan Younes Belhanda, çıktığı 34 lig maçında sadece 3 gol attı.

Sarı-kırmızılı takımdaki performansıyla beklentilerin altında kalan Belhanda, geçen sezonun ilk devresindeki Kayserispor ve Akhisarspor ile ikinci yarıdaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakalarında birer kez ağları havalandırdı.

Belhanda, bu sezon ise çıktığı 4 maçta da skor üretemedi.

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