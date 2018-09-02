Galatasaray, 3'te 3 yaparak geldiği Trabzon'da yıkıldı! Trabzonspor, fırtına gibi başladığı maçta ilk 45 dakikada 3, ikinci yarıda ise tek gol buldu ve maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Galatasaray'da Younes Belhanda, 30. dakikada Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü maç sonrasında açıklamalar yaptı.

Terim'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Savunabileceğim bir yenilgi almadık. Trabzonspor bizden iyi oynadı, onları tebrik ediyorum. Bir sezonda yapmayacağımız pozisyon hatalarını bu maçta yaptık."

"Belhanda'nın her maç çok tembih etmemize rağmen bireysel oyunun yanına bir de sorumsuz bir kırmızı kart eklenmesi bizi daha da zor duruma düşürdü. Galatasaray takımı 2-0'ın altından da kalkabilir ama 10 kişi kaldıktan sonrası çok zor tabii."

"Belhanda anlatsın bakalım şimdi bize, o bir şeyler söylesin biz de ona göre cevap verelim."

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