Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı çok sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bırakan Younes Belhanda'ya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada konuyla ilgili birçok yorum yazılırken en çok dikkat çekenleri şöyle:

"Belhanda’ya en ağır para cezası verilmeli. Bu kabul edilemez!"

"Tipik Belhanda sorumsuzluğu. Gerçekten çok yazık!"

"Belhanda’yı iyi oynadığı zaman nasıl övüyorsak gereksiz yerde kasıtlı kart görmesi ve takıma ihanettir. Artık Formayı N’diaye den zor alır."

"Belhanda takımı resmen sırtından vurdu."

"Fenerbahçe'yle dalga geçen Galatasaraylılar'a Trabzon ve Belhanda şoku."

"Belhanda hemen kadro dışı bırakılmalı hemen!"

"Belhanda takıma göz göre göre ihanet etmiştir."

"Gomis satılana kadar Belhanda elden çıkarılsaydı keşke!.."

"Şu hareketten sonra Belhanda’nın yedek kulübesine bile girmemesi lazım."

"Belhanda takım zaten geride bu nasıl profesyonellik?"

"Belhanda iyi oynar kötü oynar bu değişebilir durum ama değişmeyen bir şey var o da sorumsuz olması. Resmen canlı bomba"

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