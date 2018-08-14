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Galatasaray'ın kasası dolacak

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica'ya elendi, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi yayın gelirinin tamamı Galatasaray'a kaldı. Sarı-kırmızılılar, yayın geliri ve katılım bedeli olarak toplam 37 milyon euro gelir elde edecek!

14 Ağustos 2018 Salı, 23:39:19 | Güncelleme:

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken; Devler Ligi hayali 10 yıla çıktı. Sarı Lacivertliler'in elenmesiyle de Galatasaray'ın kasası dolacak.

2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Fenerbahçe gruplara kalamadığı için yayın haklarının tamamı Galatasaray'ın kasasına girecek.

Sarı-kırmızılılar, yayın geliri ve katılım bedeli olarak toplam 37 milyon euro gelir elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YENİ GELİR DAĞILIMI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon grup aşamasına kalan her takım 15,25 milyon Euro kazanacak. Bu rakam 2017-2018 sezonunda 12,7 milyon Euro olarak belirlenmişti. Gruplarda kazanılacak her maç için takımlara 2,7 milyon Euro ödenecek. Beraberlik halinde ise 900 bin Euro ödeme yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan her takıma ekstra 9,5 milyon Euro’luk ödeme yapılacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, galibiyet ve beraberlik primleri dışında toplam 66,25 milyon Euro'nun sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon bu rakam 47,7 milyon Euro'ydu.

Gruplara kalma: 15,25 milyon Euro (Geçen sezon 12,7 milyon Euro)

Son 16 turuna kalma: 9,5 milyon Euro (Geçen sezon 6 milyon Euro)

Çeyrek finale kalma: 10,5 milyon Euro (Geçen sezon 6,5 milyon Euro)

Yarı finale kalma: 12 milyon Euro (Geçen sezon 7,5 milyon Euro)

Finale kalma: 15 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

Şampiyonluk: 15 milyon Euro + 4 milyon Euro (Geçen sezon 15 milyon Euro)

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