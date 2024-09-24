Galatasaray'ın konuğu PAOK!

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı. REKLAM

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK VAR Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için yarınki müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek. Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

OKAN BURUK, KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak. REKLAM

GALATASARAY GOLCÜLERİ Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda dörder gol atan Michy Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve üç kez fileleri havalandıran Dries Mertens, sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol oynuyor.

SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

AVRUPA'DAKİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu. REKLAM

PAOK, GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

PAOK'UN BAŞINDA TANIDIK BİR İSİM VAR Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor. 2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı. PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.