Galatasaray'ın rakibi Ajax'ın son durumu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Ajax, geçen sezon şampiyonluk yarışını son anda PSV'ye kaybettikten sonra Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

Hollanda ekibi, teknik direktörlük görevine kulübe tecrübesi sınırlı olan eski oyuncusu John Heitinga’yı getirdi.

Heitinga, daha önce kısa bir süreliğine Ajax’ta geçici teknik direktörlük yapmış ve kulübün altyapısında görev almıştı.

Peki Francesco Farioli sonrası John Heitinga dönemiyle Ajax'ta neler değişti? Francesco Farioli'nin takımları, yüksek disiplin ve yapılandırılmış bir oyun anlayışıyla tanınır. Onun sistemi, sabırlı paslaşmalar ve sürekli denemeler üzerine kuruluydu. Mevcut Ajax'ta da benzer bir oyun tarzını görüyoruz zira teknik direktör değişimine rağmen oyuncuların alışkanlıklarını terk etmesi zaman alabiliyor. Buna karşın Amsterdam ekibi, Farioli dönemini aratan bir sezon yaşıyor. Son beş maçta üç yenilgi, bir beraberlik ve bir galibiyet alabildiler. Ayrıca sezon başında önemli kilit oyuncularını kaybettiler. Hollandalı stoper Jorrel Hato Chelsea'ye, santrfor Brian Brobbey ise Sunderland'e transfer oldu. Bu iki ismin yanı sıraBertrand Traoré ve Jordan Henderson da yeniden Premier Lig'e dönmeyi tercih etti.

Peki Ajax, bu futbolcuların boşluğunu doldurabildi mi? Brian Brobbey, fizik gücüyle fark yaratan bir santrfordu. Bu sezon ise Ajax'ta sadece Wout Weghorst klasik santrfor rolünde kaldı. Ancak yaşı ilerleyen Weghorst, Brobbey'nin patlayıcılığını ve fiziksel etkisini aynı seviyede sahaya yansıtamıyor. Jorrel Hato'nun ayrılığı Ajax'ı daha da kötü etkiledi zira genç futbolcu, fiziksel gücü ve oyun zekâsıyla hem savunma hattında hem de pas bağlantılarında önemli rol alıyordu.

KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI Hato'nun yokluğunda genç stoper Youri Baas sol bekte görev yapıyor ancak aynı etkiyi yaratabilmiş değil. Yeni transfer Kota Itakura da henüz takıma tam olarak adapte olamadı ve sık yapılan taktiksel değişiklikler bu süreci daha da zorlaştırıyor. Kulüp tarihinin en pahalı dördüncü transferi olan Josip Sutalo da Itakura ile istenilen uyumu yakalayabilmiş değil. Bu nedenle stoper ikilisi sürekli değişiyor ve kadro istikrarının sağlanamaması Heitinga'nın en büyük problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Galatasaray bu istikrarsızlığı mutlaka değerlendirmeli. Yeni transferlerle Ajax'ın orta saha yapısı da değişmiş durumda. Geçen sezon klasik Hollanda tarzı 4-3-3 düzeninde oynayan Ajax, Oscar Gloukh transferiyle birlikte 4-2-3-1 dizilişine geçti. Ajax'ın en önemli silahlarından Kenneth Taylor, kart cezası sebebiyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Hollandalı futbolcu, Ajax'ın iki yönlü oyununda çok değerli bir isimdi. Galatasaray'ın Liverpool ve Bodo/Glimt maçlarında hücum presi çok iyi uyguladığını hatırlıyoruz. Sıradaki rakip Ajax, geriden oyun kurarken sık sık hata yapıyor. Bu nedenle Galatasaray'ın Bodo/Glimt maçındaki kadar agresif pres uygulamasına gerek bile kalmadan Ajax savunması hatalar yapabilir. Formsuz bir dönemden geçmesine rağmen Ajax, hâlâ klasik bir Hollanda takımı kimliğini koruyor. Üçüncü adam koşuları, pozisyon rotasyonları ve ofansif orta sahalarla boş alanları değerlendirme çabası onların oyun DNA'sının bir parçası.