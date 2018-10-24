TERİM’İN İMHA PLANI HAZIR
Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi grup 3. maçında bugün Schalke 04’ü TT Stadı’nda konuk edecek olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, 3 puan alacak formülü kafasında belirledi.
Sakat oyuncularının yokluğunda ilk 11’ini oluştururken güçlük çeken deneyimli teknik adam, Serdar Aziz, Fernando, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Emre Akbaba’dan faydalanamayacak. Özellikle orta alan için yedek kulübesinde sadece Selçuk İnan bulunan Terim’in bunun dışında orta saha alternatifi bulunmuyor.
Fernando’nun yokluğunda ön libero olarak Ryan Donk’u görevlendirecek olan tecrübeli antrenör, göbekte ise Badou Ndiaye ile Younes Belhanda’ya şans verecek. Oyun üstünlüğünü 90 dakika boyuncu bırakmamaları gerektiğinin altını çizen Terim’in, özellikle orta sahada rakibe daima pres yapılmasını istediği bildirildi.
“LİGDEKİ DURUMLARINA ALDANMAYIN”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün UEFA Şampiyonlar Ligi grubunda karşılaşacakları Schalke 04’ü hem kendi ezberledi hem de oyuncularına ezberletti.
Porto’ya yenilmelerinin ardından bu maçın çok daha kritik ve kırılma noktası sayılabilecek bir konuma geldiğini belirten deneyimli teknik adamın, öğrencilerinden ekstra motivasyonla maça çıkmalarını istedi.
Son oynanan Bursa karşılaşmasında sergiledikleri futbolun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Terim, bu maçta da benzer bir grafik ortaya koymaları durumunda büyük sıkıntı yaşayabileceklerinin altını çizdi.
Alman ekibinin İstanbul’a 2012-13 sezonunun rövanşını almak için gedliğini bilen İmparator, ”Rakibimizin Bundesliga’daki kötü görüntüsü sizi aldatmasın... Sonuç olarak bizim grubumuzda 2 maçta daha çok puan topladılar ve şu anda üzerimizdeler... Bu durumu tersine çevirmek hatta gruptan lider çıkmak için bu maç çok önemli” ifadeleriyle takımına moral verdiği kaydedildi.
OZAN’A BÜYÜK GÖREV
Fatih Terim’in bu sezon altyapıdan A takıma kazandırdığı Ozan Kabak’ın, sakat Serdar Aziz’in yokluğunda bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen ilk 11’de 4 lig maçına çıkan başarılı stoper, görev verilmesi halinde ilk kez Devler Ligi arenasında sahne alacak.
Son oynanan Bursa maçında penaltıya sebebiyet verip, performansıyla da eleştiri alan Ozan’ın, kritik mücadelede nasıl oynayacağı ise şimdiden merak konusu... Genç öğrencisine güvendiğini her fırsatta dile getiren Fatih Terim, kritik mücadele öncesi de öğrencisinin üzerine titriyor.
Ozan’ın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünen deneyimli teknik adamın, “Sana güvenim tam… Bana ve sana inanan taraftarlara layık olmak için elinden gelenin en iyisini yap... Dikkatli ve fazla risk almadan oynamaya çalış. Gelen fırsatı iyi değerlendir” diyerek öğrencisine güven aşıladığı ifade edildi.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
Fernando Muslera
Martin Linnes
Maicon
Ozan Kabak
Yuto Nagatomo
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Younes Belhanda
Sinan Gümüş
Garry Rodrigues
Eren Derdiyok
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