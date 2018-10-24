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Alman ekibinin İstanbul’a 2012-13 sezonunun rövanşını almak için gedliğini bilen İmparator, ”Rakibimizin Bundesliga’daki kötü görüntüsü sizi aldatmasın... Sonuç olarak bizim grubumuzda 2 maçta daha çok puan topladılar ve şu anda üzerimizdeler... Bu durumu tersine çevirmek hatta gruptan lider çıkmak için bu maç çok önemli” ifadeleriyle takımına moral verdiği kaydedildi.