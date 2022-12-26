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Galatasaray - İstanbulspor maçında rekor kırıldı

Uzun süredir duran toplarda sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı maçta korner rekoru kırıldı! Bir süre önce teknik heyete duran top antrenörü ekleyen sarı-kırmızılılar meyvelerini de toplamaya başladı

Galatasaray - İstanbulspor maçında rekor kırıldı
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray liderliğe otururken sarı-kırmızılılar, uzun süredir sorun yaşadığı duran toplarda da işleri rayına oturttu. Bu sezon ligdeki ilk duran top golünü Dünya Kupası arası öncesinde Başakşehir karşısında bulan Galatasaray, İstanbulspor ağlarını da duran toplardan çözdü.

15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

37. dakikada yine Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0 Fransız golcü, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2+ kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olurken Opta, bir rekoru daha paylaştı.

İlk yarıda 14 köşe vuruşu kullanan sarı-kırmızılılar, Opta'nın aktardığına göre 2014/15'ten bu yana ilk yarısında en fazla korner kullanılan maçlardan birini oynadı. Galatasaray - İstanbulspor karşılaşması, 2017'deki Kardemi Karabükspor - Göztepe maçının ardından ilk 45 dakikada en çok korner kullanılan karşılaşma oldu.

Galatasaray ilk yarıda 9 kez köşe vuruşu kullanırken İstanbulspor ise ilk 45 dakikaya 4 korner sığdırdı.

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