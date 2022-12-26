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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray liderliğe otururken sarı-kırmızılılar, uzun süredir sorun yaşadığı duran toplarda da işleri rayına oturttu. Bu sezon ligdeki ilk duran top golünü Dünya Kupası arası öncesinde Başakşehir karşısında bulan Galatasaray, İstanbulspor ağlarını da duran toplardan çözdü.

15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Mertens'in pasıyla sağ kanatta buluşan Boey'un ortaladığı topa arka direkteki Gomis bekletmeden vurdu. Yan direkten dönen topu savunma kornere çeldi. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpastaki Gomis, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 37. dakikada yine Mertens'in soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Midtsjö'nün çevirdiği meşin yuvarlağı kale önündeki Gomis kafayla ağlara yolladı: 2-0 Fransız golcü, 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2+ kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu olurken Opta, bir rekoru daha paylaştı.