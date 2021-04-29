Galatasaray baskılıydı ama iyi değildi. Hele son Antalya maçı düşünülürse, o maçın yarısı bile değildi. Halil yoktu, Kerem yoktu, Mustafa yoktu, Emre Kılınç yoktu. Bir Gedson Fernandes vardı. Oyunun merkezinde hep Gedson‘u gördük. Konya takımı son derece ilkel bir futbol oynadı. Bu kadar savunmada kalan, oyunu tek yönlü oynayan takımların, kendi adıma söyleyeyim, kazanmasına, hatta puan almasına gönlüm razı olmuyor. Konya‘da Kravets emekliliğini çoktan ilan etmiş, bastonunu bile ısmarlamış. Konya halen bu Kravets‘ten katkı bekliyor. Koyun bir genci, maçı kazanamasanız bile, belki yarınları kazanırsınız. Galatasaray, bir iyi, bir kötü... İstikrarı yok. Beşiktaş’ın golcüsü yok, Rize‘de üç atıyor, Galatasaray beş golcü ile oynuyor, rakip kalecinin asistiyle zor bela bir gol atıp maçı kazanıyor. Bitime dört hafta var, aradaki puan farkı altı... Futbol olarak fark var. Beşiktaş 6 puan birden kaybetse bile, ikili averaj adına kendi sahasında iki farkla kazandığı maç var. Galatasaray bu sezonu da ha ıskaladı, ha ıskalayacak. Görüntüler ve rakamlar bunu söylüyor. Sanki vuslat başka bahara... (MİLLİYET)