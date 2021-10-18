Asıl tartışılması gereken, Galatasaray neden bu kadar kötü oynuyor sorusudur. Elindeki tüm oyuncuları deneyen, hamleler yapan Fatih Terim’in kötü mücadelenin çaresini bulması gerekir. Öncelikle, Galatasaray savunması oyun kuramıyor. Bekler ileri gidemediler. Orta saha savunmaya yaslanınca, top ve saha Konyaspor’a kaldı. Baskıyı kırmak için pas oyunu yapılamadı. Bunun en temel nedeni orta sahanın çok etkisiz oluşuydu. Terim hoca, bu sorunun farkındadır şüphesiz.