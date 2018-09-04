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Serdar Ali Çelikler: Galatasaray'ın transfer yapamaması, finans biriminin hatasından mı?

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon attığı 29 golle gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in Suudi Arabistan'a satılmasından sonra santrfor transferi için harekete geçen Galatasaray'da Fatih Terim, bir ya da iki santrfor almak istediklerini dile getirmişti. Transfer döneminin son gününde Akhisarspor'un sol beki Ömer Bayram'ı kadrosuna katan Galatasaray, santrfor alamadan transferi kapadı. Serdar Ali Çelikler, bu durumun altında sarı-kırmızılı kulübün finans departmanının hatasının bulunduğu iddiayı kaleme aldı

04 Eylül 2018 Salı, 09:20:37 | Güncelleme:

31 Ağustos'ta sona eren transfer dönemine ilişkin akılda kalan ilginç olaylardan biri de Galatasaray'ın satılan Bafetimbi Gomis yerine hiçbir santrfor almadan transferi kapatmasıydı. 400 bin Euro bedelle Ömer Bayram alındı ama Vagner Love dahil hiç santrfor transfer edilmedi.

O günden bu yana çeşitli kaynaklardan belli sızıntılar duyuyor olsak da; genel olarak "Emre Akbaba'ya 4 milyon Euro verdik para kalmadı" diye duyumlar gelse de konuyla ilgili en ciddi iddia Tayfun Bayındır'dan geldi. Milliyet Spor Müdürü Bayındır; CNN Türk'teki Pazar Akşamı Futbol adlı programda şunları söyledi:

"Aslında Galatasaray, Andreas Cornelius ile anlaşmış ve 31 Ağustos günü bu oyuncuyu açıklamak üzere hazırlıklarını yapmıştı. Ancak öğle saatlerine doğru finans birimi, yönetim ile görüşerek; bir takım yanlış hesaplamalar yapıldığını ve aslen 450 bin Euro'dan fazla bir para ödenmesi halinde FFP kurallarının aşılacağını bildirdi. Bunun üzerine anlaşma bozuldu ve Cornelius da aynı gün akşam saatlerinde Fransız Bordeux takımına imza attı.."

Yani Galatasaray finans birimi, yönetime önce FFP kısıtlamaları içinde bir miktar para harcanabileceğini bildirmiş; bunun üzerine Cornelius ile anlaşılmış. Ancak son bir hesaplama yapıldığı esnada aslen harcanabilecek rakamın sadece 450 bin Euro olduğu bildirilmiş. Cornelius transferi yatmış. Transfer ekibi de haliyle bu duruma tepki göstermiş.

Son bir gayretle Vagner Love için yapılan girişimlerde de Beşiktaş 450 bin Euro'ya "hayır" yanıtını verince; 400 bin Euro'ya sol bek Ömer Bayram alınmış ve transfer mecburen kapatılmış.

2 Eylül Pazar gecesi programda söylenen bu iddia anında sosyal medyada yayılmasına karşın henüz aksi yönde bir ifade gelmemesi üzerine Tayfun Bayındır'ı aradım ve dile getirdiği bilgileri yazmak istediğimi belirttim. Tesadüf bu ya aynı gün bir başka arkadaşım benzer bir iddiayı dile getirince de yazmak istedim.

Özetle Galatasaray'ın transferde son anda santrforsuz kalmasının aslında bir takım hesaplama hatalarından kaynaklandığı dilden dile yayılır oldu. Hatta bazı muhabir dostlar benzer bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşmışlar. Konuyla ilgili gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

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