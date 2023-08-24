Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı

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Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.