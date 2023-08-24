Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:56 Güncelleme: 24.08.2023 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

        2

        Molde Stadı'nda yaklaşık 10 bin seyirci önünde yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken savunmada ise birçok açık verdi.

        3

        Mücadelenin 8. dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 29. dakikasında ise Mauro Icardi'nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

        4

        İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Kristoffer Haugen'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2'ik galibiyeti getiren golü kaydetti.

        5

        ICARDI KALDIĞI YERDEN!

        Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son 3 resmi maçında 4. kez fileleri havalandırdı.

        6

        Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçındaki tek golü kaydeden 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

        7

        Icardi, Molde mücadelesini de boş geçmedi ve 29. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

        8

        OLIVEIRA 85 GÜN SONRA

        Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 85 gün sonra golle buluştu.

        9

        Sarı-kırmızılı formayla son golünü 30 Mayıs'ta Süper Lig'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında atan Oliveira, 85 gün aradan sonra Molde mücadelesiyle bir kez daha gol sevinci yaşadı.

        10

        Galatasaray'daki toplam gol sayısını 5'e çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

        11

        MIDTSJÖ, NORVEÇLİLERİ YIKTI

        Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti.

        12

        Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu.

        13

        Norveçli milli futbolcu, ülkesinde çıktığı müsabakada vatandaşları tarafından yuhalandı. Maça 82. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine giren Midtsjö, 90+3. dakikada galibiyet golünü atan oyuncu oldu.

        14

        Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

        15

        Galatasaray adına Yunus Akgün'ün kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

        16

        Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

        17

        Galatasaray'ın yeni transferi Tete, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

        18

        Lisansı çıkartılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde müsabakasının 82. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.

        19

        Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü. Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

        20

        Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Wagner liderinin uçağı düştü
        Wagner liderinin uçağı düştü
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        Galatasaray son nefeste kazandı!
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        BioNTech’ten kanser ilacı için tarih
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        "Hakem yüzünden 2 puandan olduk"
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Filenin Sultanları'ndan 4'te 4!
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Cumartesi hastaneye kaldıran kuduz hastası hayatını kaybetti
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Antalya'da "merdiven altı berber" tepkisi!
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Hindistan, Ay'a inen 4. ülke oldu
        Livakovic sözleri!
        Livakovic sözleri!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"