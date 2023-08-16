Spor yazarları, Galatasaray - Olimpija Ljubljana maçını değerlendirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Lucas Torreira'nın kırmızı kart gördüğü mücadelede galibiyeti getiren golü Mauro Icardi kaydetti. Spor yazarları, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçını kaleme aldı
BÜLENT TİMURLENK: STRATEJİ HATASI
G.Saray ilk maçta turu geçecek skoru almış. Önünde Trabzon ve Molde deplasmanı varken iki ideal stoperini yedek oturtması normal. Dubois de kulübeyi yumrukladığına göre Boey'e dinlenme şansı yok. Kerem Demirbay listede yok, Sergio da dinlenmeyi hak ediyor. 37'lik Mertens'in de bu listeye dahil olması lazım ve hatta Kerem'in de..
Zaha'nın girmesi normal ama bu takımın sezon içinde 4-4-2 oynayacağı maçlar ancak tabelanın sıkıştığı son 15-20 dakikalar olur. Torreira'yı Berkan ile orta sahada yalnız bırakıp öndeki dörtlüye de çelimsiz Halil eklenince Uruguaylı süper kahraman geniş alanda rakibi kovalarken adımını ayarlayamadı ve atıldı. Bu bir strateji hatasıdır. Okan Buruk'un Midtsjö'yü istemediği kesin.
Hull City maçına kilit adam Torreira'yı sezonu açtıktan 1 hafta sonra sahaya süren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi gruplarına süper kahramanı olmadan girmeye kararlı… İnşallah haklıdır.. (SABAH)
ENGİN VEREL: GEL BAKALIM MOLDE!
Geçen sezon taraftarın sevgilisi olan ve attığı krtik gollerle şampiyonluğun mimarları arasına adını yazdıran Icardi, 70 dakika sahada kaldı, tam olarak hazır gözükmese de farkını ortaya koydu.
Galatasaray Play-Off turuna kadar çok da zorlanmadan geldi. Ancak gruplara kalmak için Molde ile çok daha zor bir mücadele verecek. Kuzey ülkelerinin futbolu bize her zaman ters gelmiştir. Eminim Okan Buruk da bu geceden itibaren dersine çok iyi çalışıp, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak çözümleri üretecektir. Çünkü buna hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun çok ihtiyacı var. (AKŞAM)
SERKAN KORKMAZ: PIT STOP
Kadrolar elimize ulaştığında sarı kırmızılıların on biri beni çok şaşırttı. Belli ki İcardi kendi isteğiyle sahadaydı. Taraftarını, atacağı gol veya goller sonrası çalacak olan "Aşkın Olayım" ile havaya sokmak istediğine eminim ama ispatlayamam. Kim bilir; belki de geçen seneki ekürisi Kerem'i de (Aktürkoğlu) yanında isteyen oydu. Yunus, Midtsjö, Dubois'nın 11'de olmamalarıysa çok manidardı.
İlk yarıda süper starı İcardi'nin golüyle öne geçen Buruk, ikinci yarıya Bakambu ve Zaha'yla başladı. Top kaybetme rekoru kıran Kerem ve Trabzon maçında Okan Hoca'ya lazım olan Mertens kenara alındı. Torreira, bence biraz ağır kırmızı kartıyla farka gidecek maç frene bastı. Galatasaray henüz üçüncü viteste. Trabzon'la oynanacak lig maçı kazanılırsa vites yükselecektir. Aksi haldeyse "pit stop" kaçınılmaz. (FOTOMAÇ)
SERKAN AKCAN: ÇILGIN PLAN YARIM KALDI
Okan Buruk’un Ljubljana deplasmanında sayılmayan gollerine rağmen iki stoperini kesmesi dikkat çekiciydi. Emin Bayram ve Kaan Ayhan’ı tandemde kullanan Okan hoca 3-0’lık skorun rahatlığını kalede de kullansa iyi olabilirdi. Sonuç ne olur bilinmez ama Galatasaray savunmasının Ramos standartlarında bir lidere ihtiyacı olduğu aşikar.
Buruk’un çılgın planı Torreira yüzünden kadük kaldı. Okan hoca 60’ta Halil-Barış değişikliğiyle ön bölgede Zaha, Icardi, Bakambu, Halil dörtlüsüyle oynamanın konforunu yaşamak istedi. Ne var ki, 5 dakika sonra Torreira kırmızıyla atılınca senaryo değişmek zorunda kalsa da Galatasaray sürprize izin vermedi. Okan Buruk ve öğrencileri, Icardi form tuttukça Play-Off turunda Molde’nin sorun çıkarmasını beklemiyordur. (FANATİK)
UĞUR MELEKE: TORREIRA'NIN KARTI CAN SIKTI
Elbette Ljubljana’daki 3-0’lık sükseli sonuçla fişi çekilmiş bir turdu bu. Ancak böyle maçlar da teknik direktörler için gizli bir fırsattır, dakikaya aç oyuncuyu kazanabilirsiniz, farklı futbolcuları farklı rollerde deneyebilirsiniz. Dünün de Okan Buruk için skor kadar önemli tarafı buydu zaten.
Sarı kırmızılı misafir ekip, müsabakanın herhangi bir 10-15 dakikasında bile bir yoğunluk yakalayamadı. Yoramadı rakibini. Ve bence bunun bir numaralı sebebi, Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda karşı pres yapamaması idi. Topu geri kazanma süresinin çok uzun olmasıydı. Ve dün gördük ki bu süre ancak Torreira sahadayken kısalıyor. Uruguaylı dün 25’teki gole kadar beş defa yaptı o ihtiyaç olan işi. Galatasaray o baskının sonucunda da “profesyonellik abidesi icardi” ile buldu zaten golü. (HÜRRİYET)
LEVENT TÜZEMEN: SÖZLEŞMESİ UZATILMALI
"Galatasaray turu rahat geçti ama sevinemedi. Çünkü Devler Ligi play-off maçlarında Molde'ye karşı Torreira'yı oynatamayacak. Maçın yıldızı Torreira'ydı. Takıma dönüşü tüm arkadaşlarına enerji verdi. Tribünlere coşku kattı. İkili mücadelelerde yüreğini sahaya koydu. Galatasaray yönetimi bence Torreira'nın maaşını arttırmalı ve sözleşmesini de uzatmalı.
"İcardi'yle oynamak Galatasaray'a hücum yollarında ciddi farklılık yaratıyor. Attığı gol beceri ve ustalık kokuyordu. Olmayan pozisyonu resmen gol yaptı. İcardi çalışkanlığını ortaya koyarken orta alana gelip top tuttu pas dağıttı yeri geldi rakip savunmaya baskı yaptı. Tete ve Zaha'yla birlikte oynadığında İcardi daha üretken olacaktır." (FOTOMAÇ)
OSMAN ŞENHER: GEÇEN SENEKİ HAVASINA BÜRÜNDÜ
Galatasaray’da hazır olmayan futbolcular bundan önceki maçlarda oynamadıkları için Okan Buruk bayağı sıkıntı çekti. Ama dün gece Icardi ve Torreira’nın ilk on birde başlaması takımın, taraftarın, hepsinin havasını değiştirdi, Aslan geçen sezonki havasına büründü. Kesin bir şey var ki, Play-Off maçında Okan hoca Torreira’yı çok arayacak, eksikliği oldukça hissedilecek. Ancak neticede Uruguaylı futbolcunun yerine kim oynarsa oynasın elinden geleni yapacak.
"Çünkü Galatasaray bu kadar transfer yaptı, bütün hedefi Şampiyonlar Ligi’ne kalmak. Torreira kırmızı kart gördü diye bu hedeften sapacağını sanmıyorum. Kaan Ayhan için üzülüyordum. Dünya para verildi. Milli takım futbolcusu bir türlü şans bulamıyor. Halbuki tekniği gayet iyi. Aynı zamanda da çok çabuk. Yapacağı harekete önceden karar veriyor. Topu oyuna Nelsson’dan daha iyi sokuyor. Bu çocuk daha çok forma şansı bulmalı bence... (MİLLİYET)