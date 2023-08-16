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Galatasaray Play-Off turuna kadar çok da zorlanmadan geldi. Ancak gruplara kalmak için Molde ile çok daha zor bir mücadele verecek. Kuzey ülkelerinin futbolu bize her zaman ters gelmiştir. Eminim Okan Buruk da bu geceden itibaren dersine çok iyi çalışıp, takımını Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak çözümleri üretecektir. Çünkü buna hem Galatasaray'ın hem de Türk futbolunun çok ihtiyacı var. (AKŞAM)