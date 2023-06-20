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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve 23. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi belli oluyor. Devler Ligi’ne 2. ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekipte heyecan dorukta. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar…

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  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

    Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde ilk eleme turu eşleşmeleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray’ın rakibi ise 21 Haziran Çarşamba günü belli olacak. İşte, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ve karşılaşmalarının tarihi…
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

    GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

    Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Galatasaray, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek) takımlarından biri ile eşleşecek.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

    GALATASARAY’IN ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray ön elemede ilk maçını 25 veya 26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

    GALATASARAY PLAY-OFF’A KALMAYI BAŞARIRSA MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Galatasaray 3. ön eleme turunu geçer ve play-off turuna kalırsa, 4 muhtemel rakibi belli. Belçika şampiyonu Antwerp, organizasyona play-off turundan katılacağı için Galatasaray'ın muhtemel rakibi olarak göze çarpıyor.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

    3. ön eleme turunu geçebilirse Ferencvaros, Karabağ ve Sloven Bratislava (Slovakya) Galatasaray'ın muhtemel rakibi olacak. Aksi takdirde bu takımları eleyerek play-off'a kalan takımlar, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olacak.
  • Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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