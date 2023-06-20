Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi’nde ilk eleme turu eşleşmeleri bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi’ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray’ın rakibi ise 21 Haziran Çarşamba günü belli olacak. İşte, Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ve karşılaşmalarının tarihi…