Galatasaray seçiminde gerginlik

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen Galatasaray Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayımı işlemi devam ederken, koridorlarda gergin anlar yaşandı. Bir üyenin, divan seçim heyetinde görev yapan bir kadına hakaret etmesinin ardından lise koridorlarına taşan olayda araya güvenlik güçleri girerek gerginliğin büyümesini engelledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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