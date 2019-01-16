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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Giriş: 16.01.2019 - 10:30 | Güncelleme:  

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının "Forvet alın" baskısı ile çalışmalarını sürdürürken transfer haberleri de pek çok ismi beraberinde getiriyor. Aslan için son iddia Nijerya'dan geldi. Afrika ülkesinde çıkan haberlere göre Cimbom, Wilfred Bony ile kurduğu ilk temaslarda olumlu yanıt aldı. İyi bir forvet transfer edip taraftarının gönlünü almayı hedefleyen başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Alan Carvalho konusunda da mutlu sona yaklaşırken Demba Ba cepte duruyor. İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri...

  • 1 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    1 | 14

    ALAN CARVALHO GECİKTİ AMA...

    Galatasaray'a transferi uzadıkça uzayan alan Carvalho konusunda ise durum pozitif ilerliyor.

  • 2 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    2 | 14

    Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile kampta olan yıldız futbolcu ile anlaşma noktası ufak detaylar dışında sağlandı.

  • 3 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    3 | 14

    Kampta eski Beşiktaş Anderson Talisca ile olan samimiyeti ve Türkçe konuşmaya çalışması gündem olan Carvalho'nun birkaç gün içinde Aslan'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

  • 4 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    4 | 14

    NİJERYA'DAN WILFRED BONY BOMBASI

    Nijerya'da yayın yapan All Nigeria Soccer isimle futbol sitesi Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.

  • 5 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    5 | 14

    Habere göre Sarı-Kırmızılılar, Swansea City'de forma giyen Wilfred Bony için temas kurdu.

  • 6 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    6 | 14

    İngiltere Championship mücadele eden Swansea'den ayrılıp büyük hedefleri olan bir takıma gitmek isteyen Bony'nin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

  • 7 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    7 | 14

    Bu sezon ligde sadece 7 maça çıkıp 1 gol atan Bony, daha önce de Galatasaray ve diğer Türk takımlarının transfer gündemine gelmişti.

  • 8 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    8 | 14

    DEMBA BA BEKLEMEDE

    Sarı-Kırmızılılar'ın alacağı iki forvette en büyük adaylardan birisi olan Demba Ba ise bekleyişini sürdürüyor.

  • 9 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    9 | 14

    Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Senegalli futbolcu, yönetimden telefon bekliyor.

  • 10 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    10 | 14

    Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Alan Carvalho'nun yanı sıra ses getirecek bir isim için çalışmalarını sürdürdükleri için Demba Ba'nın gelişi transfer döneminin sonunu bulabilir.

  • 11 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    11 | 14

    BALOTELLI ELDEN KAÇTI

    Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mario Balotelli'nin Sarı-Kırmızılı kulübe sıcak baktığı İtalyan basının manşetlerini süslemişti.

  • 12 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    12 | 14

    Ancak Nice'ten ayrılan İtalyan golcü, Fransa'da kalmayı tercih etti.

  • 13 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    13 | 14

    Sky Sports'un haberine göre yıldız oyuncu Marsilya ile el sıkıştı.

  • 14 Galatasaray'da sürpriz isim eklendi! Galatasaray son dakika transfer haberleri 16 Ocak 2019
    14 | 14

    Balotelli'nin 6 aylık süre için 2 milyon Euro alacağı bildirildi.

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