ALAN CARVALHO GECİKTİ AMA...
Galatasaray'a transferi uzadıkça uzayan alan Carvalho konusunda ise durum pozitif ilerliyor.
Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile kampta olan yıldız futbolcu ile anlaşma noktası ufak detaylar dışında sağlandı.
Kampta eski Beşiktaş Anderson Talisca ile olan samimiyeti ve Türkçe konuşmaya çalışması gündem olan Carvalho'nun birkaç gün içinde Aslan'a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
NİJERYA'DAN WILFRED BONY BOMBASI
Nijerya'da yayın yapan All Nigeria Soccer isimle futbol sitesi Galatasaray için flaş bir iddia ortaya attı.
Habere göre Sarı-Kırmızılılar, Swansea City'de forma giyen Wilfred Bony için temas kurdu.
İngiltere Championship mücadele eden Swansea'den ayrılıp büyük hedefleri olan bir takıma gitmek isteyen Bony'nin de bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Bu sezon ligde sadece 7 maça çıkıp 1 gol atan Bony, daha önce de Galatasaray ve diğer Türk takımlarının transfer gündemine gelmişti.
DEMBA BA BEKLEMEDE
Sarı-Kırmızılılar'ın alacağı iki forvette en büyük adaylardan birisi olan Demba Ba ise bekleyişini sürdürüyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Senegalli futbolcu, yönetimden telefon bekliyor.
Ancak Galatasaraylı yöneticiler, Alan Carvalho'nun yanı sıra ses getirecek bir isim için çalışmalarını sürdürdükleri için Demba Ba'nın gelişi transfer döneminin sonunu bulabilir.
BALOTELLI ELDEN KAÇTI
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Mario Balotelli'nin Sarı-Kırmızılı kulübe sıcak baktığı İtalyan basının manşetlerini süslemişti.
Ancak Nice'ten ayrılan İtalyan golcü, Fransa'da kalmayı tercih etti.
Sky Sports'un haberine göre yıldız oyuncu Marsilya ile el sıkıştı.
Balotelli'nin 6 aylık süre için 2 milyon Euro alacağı bildirildi.
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