Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, taraftarının "Forvet alın" baskısı ile çalışmalarını sürdürürken transfer haberleri de pek çok ismi beraberinde getiriyor. Aslan için son iddia Nijerya'dan geldi. Afrika ülkesinde çıkan haberlere göre Cimbom, Wilfred Bony ile kurduğu ilk temaslarda olumlu yanıt aldı. İyi bir forvet transfer edip taraftarının gönlünü almayı hedefleyen başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, Alan Carvalho konusunda da mutlu sona yaklaşırken Demba Ba cepte duruyor. İşte Galatasaray'da günün transfer haberleri...