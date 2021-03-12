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Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Donk ile Emre Taşdemir maçta forma giyemeyecek. Galatasaray, ligdeki son 2 maçında 5 puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak
AA

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 28 maça çıkan Galatasaray, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 58 puanla 29. haftayı averajla ikinci sırada tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 27 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. Kayseri ekibi hanesine yazdırdığı 31 puanla 29. haftayı averajla 14. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere sona erdi.

SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.

Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

TAKIMDA EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak. Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

50. RANDEVU

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde yarın 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.

Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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