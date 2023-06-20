Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek Galatasaray, önce Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ardından ses getirmek istiyor. Şampiyon kadronun önemli bölümünü korumak isteyen ve bazı bölgelerde kaliteyi artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar transferde ince eleyip sık dokuyor.

LİSTE AYLAR SÜREN ÇALIŞMA SONUNDA OLUŞTURULDU Futbolda A Takım şampiyonluğa koşarken Florya'da yapılan yoğun mesainin bir kısmı da saha dışında gerçekleşiyordu. Transferden sorumlu yetkililer ve kulübün profesyonelleri gecesini gündüzüne katarak aylar süren çalışma sonunda sarı-kırmızılıların listesini oluşturdu.

BOEY VE NELSSON'A 'GİTTİ' GÖZÜYLE BAKILIYOR Galatasaray'da Sacha Boey ve Victor Nelsson'a gitti gözüyle bakılıyor. Devre arasında da transfer teklifleri alan ancak şampiyonluk yarışında zafiyet yaratacağı düşüncesiyle kadroda tutulan iki oyuncuya Avrupa'nın dev kulüplerinden teklifler var. Değerlerinin bulunması durumunda ayrılıklarına onay verecek olan Galatasaray iki bölge için de potansiyel hedeflerini sezon devam ederken oluşturdu.

SOL BEK VE ORTA SAHA TAKVİYELERİ DE YAPILACAK Sarı-kırmızılılarda transfer düşünülen diğer bölgeler ise sol bek ve orta saha... Şampiyon kadronun kanayan yarası olan sol bekte Kazımcan Karataş ligin son haftalarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne girerken Galatasaray ilk 11'e mutlaka takviye düşünüyor. Genç oyuncuyla rekabete girebilecek bir sol bek transferinin dışında orta sahada takviyesi de gündemde...

Lucas Torreira'yı mutlaka kadroda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem 6 hem 8 numarada oynayabilen bir oyuncunun yanı sıra santrfor arkasında da görev yapabilecek skorer bir orta saha daha bakıyor. Üç kulvarda mücadele edilecek dönemde hem rotasyonda sorun yaşamamak isteyen sarı-kırmızılılar hem de orta sahadaki atletizmi yükseltmek istiyor.

LİSTE GENİŞ, İNCE ELENİP SIK DOKUNULUYOR Okan Kocuk'uk ayrılmasının ardından kaleye yerli oyuncu takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin dışında santrfora da iki ekleme yapmayı hedefliyor. Mustafa Muhammed ve Bafetimbi Gomis'le yolların ayrılmasından sonra bu bölge için de kolları sıvayan sarı-kırmızılıların listesinde tüm bölgeler için 200'e yakın futbolcu bulunuyor.

25 OYUNCU ÜZERİNDE DURULUYOR Şampiyon kadrosunu koruyarak hem taktiksel hafızayı sağlamak hem de Florya'daki aile ortamını bozmamak isteyen Galatasaray transferde ince eleyip sık dokuyor. Potansiyel transfer hedeflerinin her birini uluslararası bir şirkete, yapay zeka destekli karakter analizi de yaptıran sarı-kırmızılılar, listesindeki 25 oyuncunun üzerinde duruyor.