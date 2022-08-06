Galatasaray, Lucas Torreira'nın transferi için Arsenal'le görüşmelere başlandığını KAP'a resmen duyurduktan bir süre sonra bonservisi elinde olan Dries Mertens'le görüşmelere başladığını da açıkladı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamalar şöyle:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır"

DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, Uruguaylı orta saha ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Habere göre Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Dries Mertens'le de el sıkışan Galatasaray'da transferler için kalkan özel uçak önce İtalya ardından Belçika'ya gitti.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 6, 2022

İtalyan basınına yansıyan görüntülere göre Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yanı sıra sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Arda Turan da Lucas Torreira'yla birlikte yer aldı.

PAYLAŞIM GELDİ!

Sarı-kırmızılı kulüpten ilk paylaşım geldi. Videoda Milano, Brüksel ve İstanbul'un yerel saatleri ayarlandı, saat 18:45, 20:45 ve 23:45'e alarm kuruldu.