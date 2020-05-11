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HaberlerVoleybolGalatasaray, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun kararına karşı çıktığı öğrenildi
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Galatasaray karara karşı

Galatasaray Kulübü'nün Türkiye Voleybol Federasyonunun kararına karşı çıktığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin oynanarak tamamlanmasını talep etti

Galatasaray

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin tamamlanmayacağını ve tescil edildiğini açıklarken, Galatasaray Kulübü'nün bu karara karşı çıktığı öğrenildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sarı-kırmızılı kulüp, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin oynanarak tamamlanmasını talep etti.

Galatasaray Kulübünden TVF'ye gönderilen yazıda, "Gerekli sağlık önlemlerinin alınması kaydıyla Galatasaray Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonunun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanmasını talep etmekteyiz. Bu haliyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesine karşı olduğumuzu da bilgilerinize arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı voleybol takımları, normal sezonda Efeler Ligi'ni 3, Sultanlar Ligi'ni ise 4. sırada tamamlayarak play-off'a oynamaya hak kazanmıştı.

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