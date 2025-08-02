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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yeni ürünlerini tanıttı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yeni ürünlerini tanıttı!

        Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında sahasında Lazio'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşma öncesi yeni sezon ürünlerini düzenlediği defileyle tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 23:16 Güncelleme: 02.08.2025 - 23:25
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        Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi.

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        İmza töreni ve maç öncesi kurulan podyumda sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği formalar ile GS Store'un ürünlerinin yer aldığı defile düzenlendi.

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        Galatasaray'ın bu sezon giyeceği üçüncü alternatif formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri giydi.

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