SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
'Korkutmak amacıyla ateş ettim'
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Galatasaraylılar Derneği'ndeki cinayette yargılama başladı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde geçen şubat ayında, Galatasaraylılar Derneği'ne girip, burada çıkan tartışmada maç izleyen Aytaç Çalım'ı tabancayla öldüren, kendisini engellemek isteyen kardeşi Erman Çalım'ı da yaralayan emekli bekçi Ali Uzun'un yargılanmasına başlandı. Eskiden balıkçı olan derneğe girdiğinde akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu ileri süren sanık, kendisine küfürle karşılık verildiğini iddia ederek, "10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi. Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti.

30.08.2018 - 13:35 | Güncelleme:

Yenişehir'de geçen 1 Şubat akşamı meydana gelen olayda, Galataraylılar Derneği'ne gelen emekli bekçi Ali Uzun, iddiaya göre, "Burada akvaryum ve balık var mı?" diye sordu. Kardeşi Erman Çalım ve arkadaş grubu ile Konyaspor ile Galatasaray arasında Konya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçını izleyen Aytaç Çalım, buranın dernek binası olduğunu belirterek, Uzun'dan dışarı çıkmasını istedi. Dernekten çıkan ve bir süre sonra tekrar gelen Ali Uzun, tartıştığı evli ve 2 çocuk babası Aytaç Çalım'ı tabancayla öldürüp, kendisine engel olmak isteyen kardeşi Erman Çalım'ı da yaraladı. Polis tarafından yakalanan Ali Uzun mahkemece tutuklandı. Yaşamını yitiren Aytaç Çalım ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in katıldığı tören ile toprağa verildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Aytaç Çalım'ı öldürüp, kardeşi Erman Çalım'ı da yaralayan tutuklu sanık Ali Uzun'un İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına başlandı. 'Adam öldürmek' ve 'adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından hakkında toplam 36 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Ali Uzun, ifadesinde, derneğin bulunduğu yerin önceden balıkçı olduğunu ileri sürerek, Galatasaraylılar Derneği'ne girdiğinde, akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sorduğunu, kendisine küferle karşılık verildiğini iddia etti. Uzun, "Bir anda 10 kişilik grup üzerime gelince ben de kendimi korumak amacıyla silahımı çektim. Korkutmak amacıyla ateş ettim. O sırada yere düştüm. Tabancamı elimden aldılar" dedi.


Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise duruşmada verdiği ifadesinde, küfür edilmediğini, sanığın gerçekleri söylemediğini belirtti. Erman Çalım, "Maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi" diye konuştu. Erman Çalım, sanığın tabancayı ağabeyinin kafasına ve göğsüne dayayıp ateş ettiğini, aynı şekilde kendisini de öldürmek istediğini fakat bir hamle ile kurtularak omuzundan yaralandığını söyledi.


Tanık Ahmet S. de ifadesinde, "Olay gecesi Erman ve Aytaç Çalım ile aynı masada oturup maç izliyorduk. O sırada sanık içeriye girip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Hal ve hareketlerinden alkollü olduğunu gözlemledik. Dernek başkanımız olan Aytaç kendisi ile konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica ettik. Kısa süre sonra sanık içeri girdi. Aytaç'a silahını doğrultarak ateş etti. Yerde kanlar içinde yatan Aytaç'ın '2 evladım var, ne olur vurma, ben ettim sen etme' demesiyle sanık Ali Uzun, Aytaç'ın başına doğru eğildi 'Ben yandım sen de yanacaksın' diyerek, Aytaç'ın başına ve kalbine doğru ateş ederek öldürdü" dedi.


Duruşmu, eksik evrakın beklenmesi için ertelenirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X