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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Galler Türkiye Milli Maç CANLI YAYIN! Galler Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? TRT 1 Canlı yayın - Futbol Haberleri

        Galler - Türkiye | CANLI YAYIN

        Galler - Türkiye maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçında liderlik için sahaya çıkıyor. Vincenzo Montella yönetiminde ayağa kalkan ve Almanya biletini cebine koyan A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez grup aşamasını lider bitirmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:40
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        A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu sekizinci ve son maçında deplasmanda Galler ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar tarihinde ilk kez grup aşamasını ilk sırada bitirip, bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak istiyor.

        SAAT: 22.45

        HAKEM: Matej Jug

        STAT: Cardiff City

        YAYIN: TRT 1

        GALLER: Ward, Roberts, Rodon, Lockyer, Davies, Williams, Ampadu, James, Wilson, Broadhead, Johnson

        TÜRKİYE: Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Abdülkadir, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

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        Almanya'nın ev sahipliği yapacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen ve grup liderliği hedefiyle Galler karşısında olacak Türkiye, tarihinde 5 kez Avrupa Şampiyonası ve 2 kez Dünya Kupası'nda yer aldı. Ay-yıldızlı ekip bu 7 turnuvaya da grup aşamasından lider olarak katılamadı.

        Son maçlar öncesinde ikinci sıradaki Hırvatistan'ın 3 puan önünde bulunan Türkiye'ye, grup liderliği için 1 puan bile yeterli olacak.

        SON YEDİ BÜYÜK TURNUVA

        Milli takım, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdi.

        Katılma hakkı elde etmesine rağmen, maddi imkansızlıklar nedeniyle 1950 Dünya Kupası'na gidemeyen Türkiye, 1954 ve 2002 Dünya Kupalarında mücadele etti.

        AVRUPA ŞAMPİYONASI KARNEMİZ

        EURO 1996

        Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez 1996 yılında katıldı. Milli takım, eleme grubunda İsviçre, İsveç, Macaristan ve İzlanda ile mücadele etti.

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        Ay-yıldızlı ekip 17 puanlı lider İsviçre'nin ardından 15 puanla ikinci olarak, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya katılma hakkını kazandı.

        EURO 2000

        Milli Takım, 2000 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda ise Almanya, Finlandiya, Kuzey İrlanda ve Moldova ile yer aldı. Oynadığı 8 maçta 17 puan toplayan Türkiye, 19 puanlı Almanya'nın gerisinde ikinci sırada grup aşamasını tamamladı.

        Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ile oynadığı play-off maçlarında deplasmanda 1-1, sahasında da golsüz berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla adını Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenlediği EURO 2000'e adını yazdırdı.

        EURO 2008

        Ay-yıldızlı ekip 2008 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Yunanistan, Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Macaristan ve Malta ile karşı karşıya geldi.

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        Grubu 12 maçta topladığı 24 puanla ikinci sırada bitirdi ve 31 puanla lider olan Yunanistan'ın ardından adını yarı finale kadar yükseleceği EURO 2008'e yazdırdı.

        EURO 2016

        Türkiye, EURO 2016'ya katılmak için ise eleme grubu aşamasında Çekya, İzlanda, Hollanda, Kazakistan ve Letonya ile karşılaştı.

        Milli takım, 10 maç sonunda Çekya ve İzlanda'nın ardında 18 puan ile 3. sırada yer aldı. Türkiye, tüm grupların en iyi 3.'sü olarak Fransa'nın ev sahipliğindeki turnuvaya katılma hakkını elde etti.

        EURO 2020

        Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma iddiasını son maça kadar sürdürdü ancak Fransa grup lideri olarak adını EURO 2020'ye yazdırdı.

        Eleme grubunda ay-yıldızlı ekip Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile mücadele etti. Türkiye, 25 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alarak EURO 2020'nin yolunu tuttu.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Türkiye'yi konuk ettiği üç maçta da gol yemeyen Galler (2G 1B), galip gelemediği tek karşılaşmayı A Milli Takım'ın son ziyaretinde oynadı (0-0; 1998 Dünya Kupası elemeleri). A Milli Takım'ın tarihinde gol atamadığı deplasmanlar arasında en fazla konuk olduğu ülke Galler.
        • Galler'e rakip olduğu son üç maçın ikisini kazanan Türkiye (1M), daha önceki beş karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı (1G 1B 3M).
        • Çıktığı son beş maçın hiçbirini kaybetmeyen Galler (3G 2B), son yenilgisini Haziran 2023'te Türkiye'ye konuk olduğu karşılaşmada aldı (0-2).
        • Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynadığı son 13 maçın sadece birini kaybeden Türkiye (9G 3B), tek mağlubiyetini Mart 2023'te Hırvatistan'ı ağırladığı karşılaşmada aldı (0-2).
        • Evinde oynadığı son iki maçı 2+ gol atarak kazanan Galler (2-1 vs Hırvatistan & 4-0 vs Cebelitarık), bu şekilde daha uzun bir galibiyet serisini en son Eylül-Kasım 2011 arasındaki üç karşılaşmalık dönemde yaşadı.
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