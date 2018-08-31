Gamba Osaka - Kawasaki sahaya çıkıyor

Gamba Osaka ve Kawasaki, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 21 puanlı Gamba Osaka 17. sırada bulunuyor, Kawasaki 46 puana sahip ve 2. sırada. Gamba Osaka son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kawasaki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gamba Osaka kazanırsa 4.00, beraberlik çıkarsa 3.60, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Gamba Osaka son haftadaki FC Tokyo müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Kawasaki ise Omiya maçında 5-0 kazandı.

Gamba Osaka, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 11 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 17 gol atarken 8 gol yedi.

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