Gambiya nerede, hangi kıtada yer alır? Gambiya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Bölgesinin en küçük ülkesi olan ve Avrupalı sömürgecilerin hedefi olmadan önce Sudan ve Mali'ye ait bir bölge olan Gambiya, ortalama yüksekliği fazla olmayan bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Oldukça sıcak ve nemli iklime sahip olan ve bu iklime uygun olarak kıyılarında palmiye ağaçlarının yer aldığı Gambiya, yer altı kaynakları açısından ise oldukça fakir bir ülkedir. Ekonomisi tarıma dayanan ve ekilebilir arazilerinin büyük bir kısmında yer fıstığı ekilen Gambiya hangi kıtada yer almaktadır? Gambiya başkenti neresidir?

Birçok Afrika ülkesi gibi bünyesinde çok sayıda etnik unsuru barındırmakta olan Gambiya, oldukça genç bir nüfus yapısına sahiptir. Peki, öne çıkan bu özellikleriyle Gambiya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Gambiya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Gambiya Nerede?

Gambiya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap, Afrika kıtası olacaktır. Batı Afrika’da yer alan Afrika’nın en küçük ülkesi olan Gambiya; kuzeyi güney ve doğuda Senegal, batıda ise Atlas Okyanusu tarafında çevrelenmiş durumdadır.

Avrupa devletleri tarafından sömürülmesi 15. yüzyılda Portekiz’in bölgeye gelmesiyle başlayan Gambiya, özellikle köle ticareti için batılı devletlerin iştahını kabartan bir bölge olmuştur. Portekizlilerden sonra Hollandalılar ve İngilizlerin de hedefi haline gelen ülke, 18. yüzyıldan itibaren ise İngiltere’nin sömürgesi haline gelmiştir. 18 ve 19. yüzyıllarda, su kaynaklarının paylaşılamaması üzerine Fransa ile İngiltere’yi karşı karşıya da getiren Gambiya’nın bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1965’tir. 18 Şubat 1965 tarihinde İngiliz Milletler Topluluğu’na üye olan bağımsızlığını kazanan Gambiya, günümüzde cumhuriyet rejimi ile yönetilmektedir.

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Gambiya Başkenti

Batı Afrika’da yer alan bir ülke olan Gambiya’nın başkenti, Banjul’dur. Gambiya Nehri ile Atlas Okyanusu’nun buluştuğu noktada yer alan bir ada üzerine konumlanmış bu Banjul, başkent olmasının yanında ülkenin en büyük şehirleri arasında da yer almaktadır. Bir ada üzerinde yer alması sebebiyle son dönemde Avrupalı turistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir şehir haline gelen Banjul, tropikal bir iklimin etkisi altındadır.

Gambiya Nüfusu

2023 verilerine göre Gambiya’nın nüfusu 2 milyon 400 bin kişiden meydana gelmektedir. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan ve birden fazla etnik grubu bünyesinde barındıran Gambiya’da nüfusun çoğunluğunu Mandinka halkı oluşturmaktadır. Nüfus içinde %40’lık bir orana sahip olan Mandikalıları, %19’luk bir oranla Fulbeler ve %15’lik bir oranlaVoloflar takip etmektedir.

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Dini inanç konusuna değinecek olursak nüfusun %90’ının İslamiyet inancına mensup olduğu bilinmektedir. Geriye kalan %10’luk kısım içinde ise Hristiyanlık ve yerel Afrika dinlerine rastlamak mümkündür.

Gambiya Para Birimi

Gambiya’da kullanılmakta olan resmi para biriminin ismi Gambiya dalasisidir. İlk kez 1971 tarihinde Gambiya Merkez Bankası tarafından basılarak tedavüle sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise GMD’dir.

Gambiya Bayrağının Anlamı

1965 yılında kabul edilerek kullanılmaya başlanan Gambiya bayrağı; kırmızı, mavi, yeşil beyaz renk kullanılarak oluşturulmuş birbirine eşit olmayan 5 yatay şeritten meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan kırmızı renk güneşi ve ülkenin gelecek umutlarını, mavi renk ülkeye hayat veren Gambiya Nehri’ni, yeşil renk ise doğal güzellikleri sembolize etmektedir. Bu üç şeridin arasında yer alan beyaz şeritler ise ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapmaktadır.

Gambiya Şehirleri

Gambiya’da toplam 37 şehir bulunmaktadır. Bu 37 şehir arasında dikkat çekenler ise şu şekildedir:

Banjul

Serekunda

Brikama

Nema Kunku

Farafenni

Gambiya Türkiye Saat Farkı

Gambiya ile Türkiye yerel saati arasında 3 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat Gambiya’dan 3 saat daha ileridedir.

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