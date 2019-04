Uzun süredir beklenen Game of Thrones 8. sezon dün akşam seyircisiyle buluştu. Milyonların beklediği dizi Game of Thrones, 8. sezon ilk bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Game of Thrones Türkiye'de nasıl izlenecek? Game of Thrones hangi kanaldan yayınlanacak?

GAME OF THRONES 8. SEZON 1. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Game Of Thrones 8. sezon final olarak sezonu olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Game Of Thrones 8. Final sezonu fragmanından sonra dizinin yayınlanacağı tarih merak ediliyordu. Game Of Thrones 8. sezon ilk bölüm 14 Nisan tarihinde yayınlandı.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, ABD’de yayınlanmasının üzerinden 24 saat geçmeden Türkiye yayıncısı Digiturk, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlayacak.

GAME OF THRONES 8. SEZON SAAT KAÇTA YAYINLANDI?

Game Of Thrones 8. sezon 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlandı. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı olacak.

Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

SON SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.