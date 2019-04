Tutkunlarının merakla beklediği Game Of Thrones 8. Sezon nihayet yayınlanmaya başladı. Game Of Thrones 8. Sezon 1. Bölüm ABD’nin hemen ardından bu sabaha karşı Türkiye’de de izleyecilerle buluştu. Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones’un hayranlarını, yeni sezonun başlamasıyla birlikte hem merak ve endişe içinde.

Bu endişenin kaynağı ise hiç şüphesiz ki, yeni sezonla ilgili sürprizi bozan herhangi bir ipucuna (spoiler) denk gelme korkusu. Özellikle sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımlarla karşı karşıya kalınan Game Of Thrones spoiler’larına karşı önlem olarak kullanıcıların yararlanabileceği önemli bir araç ise Twitter’ın ‘sessize alma’ özelliği.

Twitter’ın ‘sessize alma’ özelliği, bir Twitter hesabını ya da belirli kelimeler içeren Tweet’leri sessize almayı mümkün kılarak ‘spoiler’ sorununun önüne geçmeyi amaçlıyor.

Kullanıcılar bu özelliği kullanarak spoiler içeren paylaşımları engelleyebildikleri gibi tamamen kendi belirledikleri içerikleri okuyabiliyor.

KELİMELER VE ETİKETLER NASIL SESSİZE ALINIR?

1- Profil resminizdeki açılır menüde Ayarlar ve gizlilik öğesine tıklayın.

2- Sessize alınacak kelimeler öğesine tıklayın.

3- Ekle öğesine tıklayın.

4- Sessize almak istediğiniz kelimeyi veya etiketi girin. Her seferinde yalnızca bir giriş eklenebilir.

5- Kelime veya kelime öbeğini Anasayfa zaman akışınızda sessize almak istiyorsanız, Anasayfa zaman akışı seçeneğini belirleyin.

6- Kelime veya kelime öbeğini Bildirimlerinizde sessize almak istiyorsanız, Bildirimler seçeneğini belirleyin.

7- Herhangi birinden veya Takip etmediğin kişilerden seçeneğini belirleyin.

8- Ne kadar süreyle? altında Sonsuza Kadar, 24 saat sonra, 7 gün sonra veya 30 gün sonra seçeneklerinden birini belirleyin.

9- Ekle öğesine tıklayın.

10- Girdiğiniz her kelimenin veya etiketin yanında sessize alma süresinin belirtildiğini göreceksiniz.

HESAPLAR NASIL SESSİZE ALINIR?

Tweetten sessize alma:

1- Bir Tweette ∨ simgesine tıklayın.

2- Sessize al öğesine tıklayın.

Profilden sessize alma:

1- Sessize almak istediğiniz kişinin profil sayfasına gidin.

2- Taşma simgesine tıklayın.

3- Listelenen seçeneklerden Sessize al öğesini seçin.