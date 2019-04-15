Dünya genelinde milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones’un 8. ve yeni sezonu başladı. Efsane dizinin sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan’da yayınlandı. AA'nın haberine göre peki toplam 67 bölümü geride bırakan dizide, en çok hangi karakterler rol aldı, hangi replikler öne çıkıyor? Dizinin en uzun bölümü hangisiydi?

Dizinin en uzun bölüm rekoru yeni sezonda kırılıyor. Zira 7. sezon final bölümü 1 saat 21 dakika iken, yeni sezonun üçüncü bölümünün 1 saat 22 dakika uzunluğunda olacağı açıklandı.

Sezonun final bölümünün ise 1 saat 20 dakika süreceği belirtiliyor.

Dizinin en çok rol alan karakteri 9 saat 9 dakika ile Tyrion Lannister olurken, dizideki karakterler en çok göğsünden bıçaklanarak veya yanarak hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü dizide 7 sezon boyunca en uzun rol alan karakterler sırasıyla Tyrion Lannister ve Jon Snow oldu.