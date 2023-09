Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası

Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası

Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası Amerikalı yazarlar George RR Martin ve John Grisham ChatGPT uygulamasının sahibi OpenAI şirketine telif hakkı ihlali iddiası ile dava açtı.

Amerikalı yazarlar George RR Martin ve John Grisham ChatGPT uygulamasının sahibi OpenAI şirketine telif hakkı ihlali iddiası ile dava açtı.

Martin, daha sonra Game of Thrones dizisine adapte edilen ‘A Song of Ice and Fire’ adlı kitap serisiyle tanınıyor.

ChatGPT ve diğer ‘büyük dil modelleri’ (BDM) çok büyük miktarda, genellikle internetten edilen, veriyi analiz ederek ‘öğreniyor’. Bu sistemin kendisini geliştirmesinin temel yolu.

Davada Martin ve Grisham, kitaplarının izinsiz bir şekilde, sistemi geliştirmek için veri olarak kullanıldığını iddia etti.

OpenAI, yazarların telif haklarına saygılı olduklarını ve tüm yazarların “yapay zeka teknolojisinden faydalanmalarını istediğini” belirtti. REKLAM Martin ve Grisham’ın yanı sıra, Jonathan Franzen, Jodi Picoult ve George Saunders gibi diğer yazarlar da şikayet edenlerin arasında. Dava, yazarların temsil edildiği meslek örgütü Authors Guild tarafından New York'taki federal mahkemeye taşındı. Şikayette OpenAI şirketi "kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık” ile suçlandı.

Yapay Zeka insanları ‘işinden ediyor’ Dava BDM’lerin telif hakkı ile korunan kitapların verilerinden, yazarlarının onayı olmadan, beslendiğini iddia ediyor. ChatGPT gibi bir BDM’nin kitapların hatasız ve tam özetlerini çıkarabilmesi bu tarz şüpheleri güçlendiriyor. Ancak davada medya endüstrisindeki daha büyük bir endişe söz konusu. O da, teknolojinin “insan tarafından yazılmış” içeriğin yerini alması.

Londra’daki City Üniversitesi’nden hukuk uzmanı Patrick Goold, BBC’ye yazarlara karşı sempati duyduğunu, fakat ChatGPT’nin kitapları veri olarak kopyaladığını kanıtlamanın zor olduğunu belirtti. Goold, bu nedenle davanın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi: “Aslında umursadıkları şey telif ihlali değil. Asıl kaygıları yapay zekanın bir ‘istihdam katili’ olması.” "Mesele, yapay zekanın otomasyonu ve insan emeğinin yerini almasına gelince, bu sırf telif hakkı yasalarının düzeltebileceği bir şey değil.” “Parlamento ve Kongre'ye gidip, yapay zekanın yaratıcı sanatçıları nasıl işinden edebileceğini ve bu konu hakkında neler yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım."