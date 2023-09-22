Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Yaşam Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası

        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası

        Amerikalı yazarlar George RR Martin ve John Grisham ChatGPT uygulamasının sahibi OpenAI şirketine telif hakkı ihlali iddiası ile dava açtı.

        Kaynak
        bbc
        Giriş: 22.09.2023 - 07:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE

        Amerikalı yazarlar George RR Martin ve John Grisham ChatGPT uygulamasının sahibi OpenAI şirketine telif hakkı ihlali iddiası ile dava açtı.

        Martin, daha sonra Game of Thrones dizisine adapte edilen ‘A Song of Ice and Fire’ adlı kitap serisiyle tanınıyor.

        ChatGPT ve diğer ‘büyük dil modelleri’ (BDM) çok büyük miktarda, genellikle internetten edilen, veriyi analiz ederek ‘öğreniyor’. Bu sistemin kendisini geliştirmesinin temel yolu.

        Davada Martin ve Grisham, kitaplarının izinsiz bir şekilde, sistemi geliştirmek için veri olarak kullanıldığını iddia etti.

        OpenAI, yazarların telif haklarına saygılı olduklarını ve tüm yazarların “yapay zeka teknolojisinden faydalanmalarını istediğini” belirtti.

        REKLAM

        Martin ve Grisham’ın yanı sıra, Jonathan Franzen, Jodi Picoult ve George Saunders gibi diğer yazarlar da şikayet edenlerin arasında.

        Dava, yazarların temsil edildiği meslek örgütü Authors Guild tarafından New York'taki federal mahkemeye taşındı.

        Şikayette OpenAI şirketi "kitlesel ölçekte sistematik hırsızlık” ile suçlandı.

        Yapay Zeka insanları ‘işinden ediyor’

        Dava BDM’lerin telif hakkı ile korunan kitapların verilerinden, yazarlarının onayı olmadan, beslendiğini iddia ediyor. ChatGPT gibi bir BDM’nin kitapların hatasız ve tam özetlerini çıkarabilmesi bu tarz şüpheleri güçlendiriyor.

        Ancak davada medya endüstrisindeki daha büyük bir endişe söz konusu. O da, teknolojinin “insan tarafından yazılmış” içeriğin yerini alması.

        Londra’daki City Üniversitesi’nden hukuk uzmanı Patrick Goold, BBC’ye yazarlara karşı sempati duyduğunu, fakat ChatGPT’nin kitapları veri olarak kopyaladığını kanıtlamanın zor olduğunu belirtti. Goold, bu nedenle davanın başarılı olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi:

        “Aslında umursadıkları şey telif ihlali değil. Asıl kaygıları yapay zekanın bir ‘istihdam katili’ olması.”

        "Mesele, yapay zekanın otomasyonu ve insan emeğinin yerini almasına gelince, bu sırf telif hakkı yasalarının düzeltebileceği bir şey değil.”

        “Parlamento ve Kongre'ye gidip, yapay zekanın yaratıcı sanatçıları nasıl işinden edebileceğini ve bu konu hakkında neler yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        1 puan Tosun Paşa'dan!
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Sakarya'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın
        Sakarya'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!