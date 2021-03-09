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ABD'li bilgisayar ve konsol oyunları perakendecisi GameStop'ın hisseleri , ABD mali canlandırma paketiyle sağlanan desteklerin hisselere aktarılacağı beklentisi ve şirketin kendi içindeki dönüşüm haberiyle dün %40'tan fazla yükseldi. Reddit gibi internet forumlarında örgütlenen küçük yatırımcılar, geçtiğimiz aylarda GameStop ve AMC Entertainment gibi bazı küçük şirketlerin hisselerinde büyük dalgalanmalara sebep olarak, Wall Street'teki büyük yatırımcılara meydan okumuşlardı.

GameStop hisseleri dünü %41.2 primle 194.50 dolarda kapatarak 1 Şubat'tan beri olan en yüksek kapanış seviyesine ulaşmış oldu. Hisselerin yükselmesinin bir diğer sebebi de hissedarların ABD'li online evcil hayvan maması şirketi Chewy kurucusu Ryan Cohen'i GameStop'ı e-ticaret iş modeline geçirmesi için yeni strateji komitesinin başına geçirmeleri oldu. GameSpot hisseleri gün içinde %53 kadar kazanım gösterdi.

Reddit internet sitesinin Wallstreetbets sayfasında toplanan küçük yatırımcıların etkisiyle diğer bazı şirket hisseleri de yükseldi. AMC Entertainment %15.4 yükselirken, kulaklık üreticisi Koss Corp %27.5 kazanım gösterdi ve Rocket Companies %3.0 arttı. Bazı piyasa gözlemcileri, ABD Senatosu'nun geçen hafta sonu geçirdiği, içinde her ABD'liye 1,400 dolarlık ödeme desteği de bulunan 1.9 trilyon dolarlık mali canlandırma paketinin hisse senetlerinin yükselmesinde payının olabileceğini belirttiler.