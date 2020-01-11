Gamonya ekibine ilgi

‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ özel gösterimi öncesinde film ekibi ve oyuncular, Kartepe Belediye Başkanı Av. M. Mustafa Kocaman ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile kahvaltıda bir araya geldi.

‘Gamonya’ ekibi, kahvaltı sonrasında filmin çekimlerinin yapıldığı Ormanya’yı gezerek sülün kuşlarını havaya saldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Büyükakın ve film ekibi ardından birlikte fidan dikti.

Kartepe Ali Güneri İlkokulu’nu ziyaret eden oyuncular burada öğrencilerle bir araya geldi. Gamonyanlar, öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdi ve sorulara yanıt verdi.

Özel gösterde ilgiyle karşılaşan ‘Gamonya: Hayaller Ülkesi’ ekibi ve oyuncuları, ‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’nın tezahüratları ile sahneye çıktı. Çocukların fotoğraf taleplerini kırmayan oyuncular, özel gösterim için ayrılan salonları gezerek misafirlerle yakından ilgilendi.

Film gösterimi öncesinde oyuncular Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Alperen Esmer, Zeynep Ilgın Çelik, Dora Dalgıç, Taha Sönmezışık ve yönetmen Tuğçe Soysop sahneye çıktı. Filmin müzikleri eşliğinde ‘uyku dansı’ yapan oyuncular seyirciden büyük alkış aldı.