Gamze Akın'dan 'Ruhum Yok' 0:00 / 0:00

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Yaşadığı yer olan İngiltere'de düzenlediği, söz ve müziğinde kendi imzasını taşıyan son müzik çalışması 'Ruhum Yok' için, "Kaleme aldığım en özel eserlerimden biri" şeklinde paylaşım yapan sanatçı Gamze Akın, yeniliklerin yer aldığı yeni kariyer dönemini de paylaşmayı ihmal etmedi.

'Ruhum Yok' projesinin etkileşiminden memnun olan Gamze Akın, "Gerek radyolar gerekse dijital medya üzerinde beklediğimizin üzerinde bir geri dönüş ve ilgi alıyoruz. Tüm pandemi zorluklarına rağmen bu moral bizi yeni projeleri hızlandırmaya ve dijital mecralarda daha fazla projeler yayınlamaya yönlendirdi. Bu noktada tüm dünya üzerinden destek aldığımız ekip arkadaşlarımız ile sevenlerimiz için bir sürü yenilik ve müzik dolu içerik hazırladık" dedi.