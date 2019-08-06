Mersin'in Tarsus ilçesinde lösemi hastalığıyla mücadele eden İngilizce öğretmeni 28 yaşındaki Gamze Şefika Mutlu, hayatını kaybetti.

Hakan Bulut'un haberine göre; Tarsus'ta Beydeğirmeni Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Gamze Şefika Mutlu'ya bir süre önce lösemi teşhisi konuldu. Tedavi sürecine başlayan Gamze Öğretmen, hastalığın vücuduna yayılması nedeniyle kurtarılamadı.

Çevresinde çok sevilen Gamze Şefika Mutlu'nun acı haberini alan öğrencileri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Gamze Öğretmen, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.