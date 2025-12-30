Gamze Özçelik: Biraz da beyimin memleketini görelim

Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler kuyruk oluşturdu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı öncesi hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Otellerde kalan tatilciler kayak pistlerini doldururken, kara yolu yerine alternatif ulaşımı tercih edenler, teleferik sırasında kuyruk oluşturdu. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olma özelliğini taşıyan ve kayakseverlerin, 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, yılbaşı öncesi yoğunluk sürüyor. Kar kalınlığının 12 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, pistler kayakseverler ile dolarken, zirveye 9 kilometrelik adrenalin dolu yolculukla çıkmak isteyen tatilciler ise Türkiye'nin ilk teleferik hattı olarak 1963 yılında faaliyete geçen teleferikte uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında hizmet veren teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyenler kişi başı 400 TL ödüyor. Bu ücret öğrenciler için 200 TL olarak belirlendi. 'TELEFERİK KULLANMAK DAHA ZEVKLİ' Berk Sofuoğlu, ''Uludağ'a çıkarken teleferiği kullanmak daha zevkli oluyor. Biz de o yüzden teleferiği tercih ettik. Uludağ'dan teleferikle inerken ve çıkarken hem adrenalin yaşıyoruz hem de güzel manzaralara eşlik ediyoruz'' dedi. Teleferiğe ilk defa bindiğini söyleyen Efe İmamoğlu, "Gerçekten teleferik çok heyecanlıydı. Ben bundan sonra Uludağ'a çıkarken mutlaka teleferiği tercih edeceğim'' diye konuştu. 'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM' Uludağ'a kışın ilk kez çıktığını söyleyen Şamil Akbayır, "Yurt dışından, Uludağ için geldim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Uludağ teleferikle çıkmak çok güzel, herkese tavsiye ediyorum'' ifadelerini kullandı.