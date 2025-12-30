Habertürk
        Gamze Özçelik: Biraz da beyimin memleketini görelim

        Gamze Özçelik: Biraz da beyimin memleketini görelim

        Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'in memleketi Avustralya'ya gitti

        30.12.2025 - 11:36
        "Biraz da beyimin memleketini görelim"
        Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 2024'te meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti.

        Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.

        Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.

        Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, ayrıca çeşitli belgeseller de tanınıyor.

        #gamze özçelik
        #Reshad Strik
