Gamze Özçelik: Biraz da beyimin memleketini görelim
Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'in memleketi Avustralya'ya gitti
Giriş: 30.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:36
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 2024'te meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti.
Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.
Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.
Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, ayrıca çeşitli belgeseller de tanınıyor.
