Gamze Özçelik: Deprem bölgesinde durumlar çok üzücü

"SICAK YEMEK DAĞITIMI OLACAK"



Gamze Özçelik, ardından yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Ekiplerimiz şu anda Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Birçok arkadaşımız ve gönüllümüz de yollarda, bölgelere dağılıyor. Akşam aşevimizin sıcak yemek dağıtımı olacak nasipse. Bölgeye battaniye, hijyen paketi, gıda desteği iletiliyor. Ben de bölgeye çok yakınım. Lojistik ekibimiz ve sahadaki görevlilerle düzenli iletişimdeyiz. Görsel paylaşmaya inanın zorlanıyoruz. Durumlar çok üzücü. Dua bekleriz..." açıklamasında bulundu.



Fotoğraflar: AA, Instagram