Gana'da 34 M-çiçeği vakası tespit edildi

Gana Sağlık Servisi (GHS), ülkenin 10 vilayetinde 34 yeni M-çiçeği (mpox) vakasının tespit edildiğini duyurdu ve toplam vaka sayısının 79’a ulaştığını bildirdi. Açıklamada, virüs nedeniyle 4 kişinin hastanede tedavi gördüğü, temaslı takibinin devam ettiği ve ülke genelinde gözetim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı belirtildi.

Halktan, döküntü, ateş, lenf bezlerinde şişlik ve kas ağrısı gibi belirtiler fark etmeleri durumunda en yakın sağlık merkezine başvurmaları talep edildi.