'Gandalf' da Covid 19 aşısı oldu

X-Men ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yıldızı Ian McKellen, Londra'daki Queen Mary's Üniversite Hastanesi'nde Covid 19 aşısı oldu. Aşıyı vurdurduğu için çok mutlu olduğunu belirten 81 yaşındaki oyuncu "Benim kadar uzun yaşamış olan herkes daha önce aşıları olduğu için yaşıyor" dedi.

Çok özel bir gün yaşadığını belirten McKellen, aşıyı herkese tavsiye etmekte hiçbir tereddüdünün olmadığını belirtip ekledi: "Kim ağrısız bir aşı ile Covid 19'a karşı bağışlık istemez ki... Sadece kendileri için de değil tüm insanlar için..."