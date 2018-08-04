Gangwon - Daegu karşılaşma önü

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Gangwon, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Daegu takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 14:00. 27 puanlı Gangwon 6. sırada bulunuyor, Daegu 14 puana sahip ve 12. sırada. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Daegu, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 459 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gangwon kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Daegu sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Gangwon son hafta oynanan Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Daegu ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Gangwon, 15 gol attı ve 16 gol yedi.

Daegu, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 6 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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