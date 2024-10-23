Garanti BBVA, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, çağdaş bir eserle karşılıyor

Metin Yurdanur tarafından Garanti BBVA'ya özel tasarlanan bu özgün eserde, Cumhuriyetin dinamik ve coşkulu değerlerini simgeleyen dalgalarla birlikte, Atatürk’ün aydınlığının, Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığı ifade edildi.

Bronz döküm ve paslanmaz çelik, karışık teknikte yapılan anıtın brüt beton 1,5 metre kaide üzerinde 6 metre yüksekliği bulunuyor.

Garanti BBVA geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında "Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu" sergisi ve Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet Yolu kitap projesi ile kültürel mirasa katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirmişti. Yine geçtiğimiz yıl Cumhuriyet değerlerini somut ve kalıcı eserlerle yükseltmeyi amaçlayarak kendi binalarında sergilemek üzere sanatçı Hakan Sorar’ın ‘Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe’ ve Evren Erol’un ‘Yüz Yıllık Yürüyüş’ adlı heykellerinin hayata geçirilmesine vesile olmuştu.