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        Gasp etmeye çalıştıkları görevliye ve köpeğine saldırdılar! Tuğla, levye ve sopalarla darp ettiler

        İstanbul Bağcılar'da yaşanan bir saldırı dehşete düşürdü. Olayda yabancı uyruklu 10 kişi, gasp etmeye çalıştıkları bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ile köğeğine saldırdı. Tuğla, levye ve sopalarla Salih Karabiber adlı görevliyi darp eden zanlılar polisin çalışması sonucu yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.06.2024 - 12:33
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        Bağcılar'da yabancı uyruklu şüpheliler, gasp etmeye çalıştıkları bir tekstil firmasının güvenlik görevlisi ile bekçi köpeğine taşla ve sopayla saldırarak yaraladı.

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        DHA'nın haberine göre güvenlik görevlisi Salih Karabiber hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

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        Olay, saat 01.30 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekstil firmasının önüne gelen yabancı uyruklu kişiler, güvenlik görevlisini gasp etmeye çalıştı. Güvenlik görevlisinin direnmesi üzerine yabancı uyruklu kişiler Salih Karabiber(65) ile tartıştıktan sonra tekme ve yumruklarla saldırdı. Salih Karabiber, karşılık verdikten sonra gruptakiler firmanın önünden uzaklaştı.

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        40 DAKİKA SONRA 10 KİŞİ GELDİ, TEKRAR SALDIRDILAR

        Olaydan yaklaşık 40 dakika sonra yanlarına arkadaşlarını da alarak tekrar gelen yabancı uyruklu 10 kişi, güvenlik görevlisi ile yanındaki bekçi köpeğine tekrar saldırdı. Ellerinde sopalar bulunan saldırganlar, Salih Karabiberi darp etti ve yanındaki köpeğe vurdu. Saldırganlar bu sırada yerdeki büyük taşları da Karabiber ve köpeğe fırlattı.

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        Güvenlik görevlisi yanındaki köpekle kendini savunmaya çalışsa da yara almaktan kurtulamadı. Grup saldırının ardından firmanın önünden ayrılırken, Salih Karabiber polisi arayarak yardım istedi. Güvenlik görevlisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Yaralı güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alan polis ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        "TUĞLALARI ALMIŞLAR, SOPALAR VE LEVYELERLE DARBETMİŞLER"

        Firma sahibi iş insanı Recep Tunçer şunları kaydetti: "Olay sırasında biz burada değildik. Güvenlik görevlisi arkadaş en başta buraya yabancı uyruklu ve alkollü 2-3 kişi aşağıdan yukarı doğru kendi kendilerine kavga ederek gelmişler. Burada bizim bekçi arkadaş ile münakaşaya girerek saldırıyorlar. Sonrasında bir arkadaş bunları ayırıyor ve buradan ayrılıyorlar. O sırada bizim bekçi arkadaş polisi arayamıyor. Sonrasında aşağıdan ekip halinde buraya geliyorlar."

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        "Suriyeli Afgan neyse Türk olmadıkları kesin, Türkçe bilmediklerini söyledi bize arkadaş. Köpeğimiz var burada, 10 kişi birden saldırdılar. Bizim güvenlik görevlisi 65 yaşında. Şuradan tuğlaları almışlar, sopalar ve levyelerle 7-8 kişi beraber adamı burada darp etmişler. Polis arkadaşlar geldi kamera kayıtlarını aldılar. Buradan parmak izi alınmadı, herhangi bir işlem de yapılmadı. Sadece kamera kayıtlarını alıp gittiler, ne yapacaklar bilmiyoruz şu anda. Köpeğimize tuğla atmışlar. Biz bu arkadaşların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Güvenlik görevlimiz şu anda hastanede tedavi altında. Darp edilmiş aynı zamanda ilk saldırma anında da parasını da çalmışlar."

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        SALDIRI ANI KAMERADA

        Gece saatlerinde gelen grubun güvenlik görevlisi Salih Karabiber'e saldırdığı anlar iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen 5 kişilik grup henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisine saldırıyor. Görüntülerin devamında ise, grubun olay yerinden ayrıldıktan yaklaşık 40 dakika sonra bu sefer 10 kişi olarak olay yerine tekrar geldiği görülüyor.

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        GASP ETMEYE ÇALIŞTILAR

        Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler E.Ö., P.F., A.M. ve S.Ö.'nin güvenlik görevlisi Salih Karabiler'i gasbetmeye çalıştıkları, Karabiber direnince taş ve sopalarla saldırdıkları belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

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