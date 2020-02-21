DHA

İstanbul Zeytinburnu'ndaki, Maltepe Mahallesi Litros Yolu üzerinde önceki akşam, iddiaya göre 5 kişi, yolda yürüyen Suriye uyruklu Bilal E.'yi (19) durdurarak dövdükten sonra içerisinde 500 lira bulunan cüzdanı ve cep telefonunu gasp etti.

MİNİBÜSLE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre minibüsle kaçmaya çalışan şüpheliler, yol kenarındaki duvara çarparak kaza yaptı. Minibüsten inerek, yaya olarak kaçmaya çalışan 2'si çocuk 5 şüpheli, Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

MİNİBÜS'Ü DE ESENLER'DEN ÇALMIŞLAR

Yapılan araştırmada, şüphelilerin kaçmaya çalışırken kaza yaptığı minibüsün aynı gün Esenler'den çalındığı belirlendi. Şüphelilerden Kerem E.'nin üzerinde Suriyeli gençten gasp edilen cep telefonu bulundu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin kaçarken kaza yapma anları güvenlik kameralarına yansıdı.