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        Haberler Yaşam Gastronomik kazalar: Yanlışlıkla keşfedilen yiyecekler

        Gastronomik kazalar: Yanlışlıkla keşfedilen yiyecekler

        İnsanlar yeni tatlar denemeyi severler. Farklı tatlar deneyimleyebilmek için de sürekli tariflerde değişiklik yaparlar. Peki nelerin yanlışlıkla icat edildiğini biliyor musunuz? İşte sizin için yanlışlıkla bulunan yiyecekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:38
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        1

        Mutfaklar, tesadüflerin ve yanlışlıkların doğurduğu lezzet keşifleriyle değişebiliyor. Bir anlık dikkatsizlik veya beklenmedik bir malzeme eklemesi, yeni yiyecek kombinasyonlarını ortaya çıkarıyor. Bu yiyecekler, mutfakta olası hataların sadece yemek pişirme sürecini değil, aynı zamanda gastronomi dünyasını da nasıl zenginleştirebileceğini gösteriyor. İşte, yanlışlıkla keşfedilen bazı yiyeceklerin hikayesi...

        2

        BUZLU DONDURMA

        1905 yılında San Francisco'da bir gece, 11 yaşındaki Frank Epperson su ve toz soda karışımıyla oynuyordu; karıştırıcı hâlâ içindeyken onu gece boyunca verandasında bıraktı. Ertesi sabah karışıma geri döndüğünde karışım donmuş haldeydi ve her 11 yaşındaki çocuğun yapacağı gibi tadına baktı. Yani her yaz, kendinizi serinletmek için yediğiniz buzlu dondurma bu şekilde bulundu.

        3

        YAPAY TATLANDIRICILAR

        Yapay tatlandırıcılar, gerçek şekere bir alternatiftir ve yiyeceğe neredeyse sıfır kalori ekler. 1879 yılında üniversitede kimyager olan Constantin Fahlberg, iş çıkışı avucunda tatlı bir tat fark ediyor ve bunu laboratuvardaki aşırı kaynatılmış kimyasallara bağlıyor ve daha sonra karışımı test ediyor. Almanya'ya döndüğünde ise ilk yapay tatlandırıcı olan sakarini üretmeye başlıyor.

        4

        NACHOS

        İkinci Dünya Savaşı sırasında tamamen tesadüfen ortaya çıktı. Askerler ve eşleri Meksika'daki bir kafeye girdi, Ignacio Anaya adında bir adam aç misafirleri doyurmayı üstlendi ve acil bir şeye ihtiyacı vardı. Kızartılmış tortilla dilimleri buldu, üstüne biraz malzeme koydu ve servis etti.

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        Bu sonuç artık yaygın olarak tüketilen bir favori haline geldi. Bu leziz yemeğin adının ne olduğunu sorduklarında hemen bir isim uydurdu: Nacho's Especiales. Bugün nachos olarak biliniyor.

        6

        FINDIK KREMASI

        İtalyan fırıncı Pietro Ferrero, 1940'larda İkinci Dünya Savaşı sırasındaki kıtlık nedeniyle çikolata alternatifi yaratmakla meşguldü. Fındık, şeker ve biraz kakaodan oluşan karışımıyla günümüzdeki neredeyse en popüler kahvaltılığı ortaya çıkardı.

        7

        PEYNİRLİ PUFLAR

        Peynirli puflar başlangıçta hayvanlar için yiyecek olarak düşünülmüştü. 1930'larda bir hayvan yemi şirketinden Edward Wilson, şişirilmiş mısır tanelerini denemeye karar verdi ve biraz baharatla oldukça iyi bir atıştırmalık yapabileceklerini fark etti.

        8

        HAWAII PİZZA

        Adını Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. eyaletinden alan Hawaii pizzasının 1950’li yıllarda, Yunanistan'dan Kanada'ya göç eden kardeşler buldu. Restoranlarında farklı malzemeler deniyorlardı ve o zamanlarda kimse tatlıları tuzlularla karıştırmazdı. İçlerinden biri, tadının nasıl olacağını görmek için biraz jambon ve ananas attı. Böylece Hawaii pizza bulunmuş oldu.

        9

        DONDURMA KÜLAHI

        1904 yılında St. Louis Dünya Fuarı’nda, Ernest A. Hamwi adlı bir pastacı bu külahları buldu. Dondurmayı servis edecek tabakları kalmadığından Hamwi hızla taze pişmiş, soğumuş waffle benzeri bir hamuru yuvarladı ve ardından dondurmayı üstüne koydu. Müşteriler tarafından çok sevilen bu yiyecek günümüze dondurma külahları olarak geldi.

        10

        MISIR GEVREĞİ

        Mısır gevreği, 1800'lerin sonlarında William ve John Kellogg kardeşler tarafından icat edildi. Kardeşler, vejetaryenlik ve sağlıklı beslenmenin temel değerler olduğu bir senatoryumda çalışıyordu. Senatoryumdaki hastalarına ekmek alternatifi arayan Kellogg kardeşler, buğday haşladı.

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        İstemeden çok uzun süre tuttukları buğdayın açtıklarında pul pul döküldüğünü gördüler ve bu parçaları fırında kızartmaya karar verdiler. William'ın aklına buğday yerine mısır kullanarak tarifi geliştirme fikri geldi ve bu da bugün bilinen mısır gevreğini ortaya çıkardı.

        Kaynak: Herald Weekly

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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