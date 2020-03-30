Gayrimenkul sektörü hem gelişen teknoloji, hem de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Teknoloji şirketi 11Sight emlak sektöründe temassız satış ve pazarlama dönemi başlattığını açıkladı

2016 yılında Silikon Vadisi’nde kurulan şirket, herhangi bir platform veya uygulama üzerinden istenilen kişiyle anında görüntülü bağlantı kurulmasını sağlayarak gayrimenkul sektörüne yeni satış ve pazarlama fırsatları yarattığı belirtildi



Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, koronavirüsün emlak sektöründe de kendini gösterdiğini ve proje sahipleri, emlakçılar ve sahibinden satmak/kiralamak isteyenlerin evleri göstermede zorluk çektiğini açıklarken, “Evler çoğunlukla çevrimiçi ortamda bulunsa da, son karar evi görmeden verilmiyor. Bugünkü durumda alıcıların eve gelip gezmeleri sağlık tehdidi yaratacağı için insanlar dijital yöntemlere yöneliyor. Hali hazırda kullanılan örnek daireler ile sanal tur yöntemi kullanılıyor olsa da, internet sitelerinde görülenle gerçek evin farklı çıkması alıcı ve satıcı arasında çatışma yaşanıyordu. 11Sight’ın tek-tıkla başlatılabilen görüntülü görüşme çözümü ile emlak sektöründe satın alma ve kiralama işlemleri uzaktan da gerçekleşebiliyor.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.



Şirket sunduğu görüntülü görüşme imkanı, müşterilerin projelere, showroom’lara veya gayrimenkule gitmeden canlı olarak ziyaret etmelerini sağlıyor.