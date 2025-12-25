Barış Terkoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı
Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, sosyal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Terkoğlu'nu adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti.