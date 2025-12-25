Habertürk
        Gazeteci Barış Terkoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Barış Terkoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı

        Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Giriş: 25.12.2025 - 19:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 19:26
        Barış Terkoğlu adli kontrolle serbest
        Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, sosyal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi yayma” suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, savcılıkta ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talebiyle adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Terkoğlu'nu adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Avcılar'da yıkım sırasında dökülen beton parçaları yanındaki binaya zarar verdi

        Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binadan kopan beton parçaları, bitişikteki binanın dış cephesine ve bir daireye zarar verdi. (DHA)

