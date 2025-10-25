Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gazeteci Faik Çetiner vefat etti - Son Dakika Haberleri

        Faik Çetiner vefat etti

        Spor dünyasının duayen gazetecilerinden Faik Çetiner, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Faik Çetiner vefat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında hayata veda etti. Çetiner'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: Spor basınının değerli ismi duayen gazeteci Faik Çetiner’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.

        FAİK ÇETİNER KİMDİR?

        Faik Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti. 'Bizim Stadyum' isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı. Son olarak Faik Çetiner Fanatik gazetesinde gazetecilik hayatını sürdürüyordu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #faik çetiner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi