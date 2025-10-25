Gazeteci Faik Çetiner, 69 yaşında hayata veda etti. Çetiner'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Faik Çetiner için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: Spor basınının değerli ismi duayen gazeteci Faik Çetiner’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Faik Çetiner’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.