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Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti

Türk basınının duayen isimlerinden Seçkin Türesay koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti - Haberler
DHA

77 yaşındaki Seçkin Türesay, koronavirüse yakalanınca Maltepe'deki bir özel hastaneye kaldırılmış, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınıp entübe edilmişti.

DHA'da yer alan habere göre Seçkin Türesay sabah saatlerinde vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkan yardımcılarından, Hürriyet Gazetesi önceki Genel Yayın Yönetmenlerinden, 2016 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Türesay'ın ölümünün ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu görüşler yer aldı: "Değerli meslektaşımız Seçkin Türesay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize ve Cemiyetimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türesay'ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz."

SEÇKİN TÜRESAY KİMDİR?

1943 yılında İzmir Urla'da doğdu. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra da İktisat Fakültesi'ne bağlı Gazetecilik Enstitüsü'ne kaydoldu. 1964'te haftalık Durum Dergisi'nde gazeteciliğin ilk çırak yıllarını yaşadı. 1969 yılında askerlik dönüşü Son Havadis Gazetesi'ne girdi. 1970'te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete'ye girdi. Bu gazete 1971'de kapatılınca Hürriyet Gazetesi'ne çağrıldı. 1 Ağustos 1971'de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012'ye kadar sürdü.

Hürriyet'te ilk görevi gece yazı işleri sorumluluğuydu. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu. Daha sonra Hürriyet'te sırasıyla Sorumlu Müdür, Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü'nü üstlendi. Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği'ni yaptı. Nazan Türesay ile evli ve Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kız babasıydı. Türesay TGC'den aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibi. (1982-1983),1989'da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde 10 yılı aşkın süreyle Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.

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