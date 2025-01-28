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        Haberler Gündem Medya Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

        Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

        Gazeteci Şirin Payzın hakkında terör propagandası soruşturması başlatıldı. Payzın, "Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz..." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:55
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        Şirin Payzın hakkında soruşturma
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        Gazeteci Şirin Payzın hakkında, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "terör propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

        Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini açıkladı.

        Şirin Payzın, hakkındaki soruşturma için sosyal medyada şu paylaşımları yaptı:

        "Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz...

        Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. Not olarak düşeyim... Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim... 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok..."

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