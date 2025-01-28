Gazeteci Şirin Payzın hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Şirin Payzın hakkında, sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "terör propagandası" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Payzın, soruşturmanın içeriğini henüz bilmediğini açıkladı.

Şirin Payzın, hakkındaki soruşturma için sosyal medyada şu paylaşımları yaptı:

"Evet bana da terör propagandası soruşturması açılmış. Şimdi öğrendim! Ama içeriğini bilmiyorum henüz...

Sayın Savcı bana tebligat gönderdiğini, gitmezsem yakalama çıkaracağını söylemiş.. Tebligat bana ulaşmadı.. Not olarak düşeyim... Ama tabii gidip avukatımla birlikte ifade vereceğim... 34 yıllık gazetecilik hayatımda veremeyeceğim açıklama yok..."