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Gaziantep Basketbol'da hedef play-off

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki son 3 maçını kazanan Empera Halı Gaziantep Basketbol'un genel menajeri Boray Dai, play-off yarışında sonuna kadar yer almak istediklerini söyledi

Gaziantep Basketbol'da hedef play-off
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Boray Dai, son haftalarda önemli bir virajı geride bıraktıklarını dile getirdi.

Süper Lig'in son 3 haftasında aldıkları galibiyetlerin çok değerli olduğunu belirten Dai, şöyle konuştu:

"Üst üste 3 maç kazandık. Özellikle son 2 haftada Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenmek bizi ligde farklı bir konuma getirdi. Şu an alt sıralardan uzaklaştık ve play-off yarışında yer almaya başladık. Bu anlamda bu hafta oynayacağımız OGM Ormanspor maçı da bizim için çok önemli. Baktığımız zaman rakip ligdeki sıralamada çok iyi görünmese de kadro kalitesi olarak ligin iyi takımlarından biri. Onlar açısından her maç zor ve final havasında geçecektir. Bunu bilerek maça hazırlanıyoruz. Kolay maç olmayacak, bunu biliyoruz. Dolayısıyla aynı ciddiyet ve disiplinle OGM Ormanspor maçına çıkıp kazanmak istiyoruz."

Sezon sonuna kadar her maça kazanma arzusuyla çıkacaklarını aktaran Dai, bu anlamda takımdaki moral ve motivasyonun da yerinde olduğunu vurguladı.

Boray Dai, ligde mücadele gücünün yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şu anki tabloda 9 takım play-off için daha şanslı durumda. Bu yarış, ligin son haftasına kadar da sürecek gibi gözüküyor. Avantajımızı korumak adına özellikle evimizde oynayacağımız maçları rakip kim olursa olsun kazanmamız gerekiyor. Bu çok kolay değil. Bunu biliyoruz. Çünkü Basketbol Süper Ligi'nde her maç sürprize açık. Dolayısıyla her maça final havasında çıkmak gerekiyor."

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ligin 21. haftasında yarın deplasmanda OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

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