Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Gaziantep Cuma namazı: Gaziantep Cuma namazı saati ne? 26 Şubat Gaziantep Cuma namazı ne zaman kılınacak?

Cuma namazı kaçta kılınacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. İslam dünyasında mübarek kabul edilen cuma günü Gaziantep'te camiye gitmek, cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlar Gaziantep cuma saatini araştırıyor. 26 Şubat Cuma günü Gaziantep cuma namazı kaçta kılınacak? Gaziantep Cuma vakti saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı haftalık namaz vakitlerine göre 26 Şubat cuma günü Gaziantep Cuma namazı saati...

Gaziantep Cuma namazı: Gaziantep Cuma namazı saati ne? 26 Şubat Gaziantep Cuma namazı ne zaman kılınacak?

Gaziantep Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Gaziantep'te cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Gaziantep cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 26 Şubat Diyanet Gaziantep Cuma namaz saati ve Gaziantep haftalık namaz vakitleri

26 ŞUBAT 2021 GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ

26 Şubat 2021 Gaziantep Cuma namazı saati: 12:48

Gaziantep İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
26 Şubat 2021 Cuma05:3906:5912:4815:5718:2819:43
27 Şubat 2021 Cumartesi05:3806:5712:4815:5818:2919:43
28 Şubat 2021 Pazar05:3706:5612:4815:5818:3019:44
01 Mart 2021 Pazartesi05:3506:5512:4815:5918:3119:45
02 Mart 2021 Salı05:3406:5312:4816:0018:3219:46
03 Mart 2021 Çarşamba05:3306:5212:4716:0018:3319:47
04 Mart 2021 Perşembe05:3106:5112:4716:0118:3419:48


CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yasaklar kalkacak mı? Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar!
GÜNDEMYasaklar kalkacak mı?
Kocaeli Cuma namazı saati: Kocaeli Cuma namazı saati ne? 26 Şubat Kocaeli Cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMKocaeli Cuma namazı saati
KARŞILIKSIZ ÇEK VURGUNU! Son dakika: 8 ilde karşılıksız çek operasyonu! 45 gözaltı
GÜNDEM8 ilde karşılıksız çek operasyonu! 45 gözaltı
CANİ... Antalya'da korkunç cinayet! Son dakika: Öldürüp saçlarını toplamış
GÜNDEMÖldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını ...
Antalya Cuma namazı: Antalya Cuma namazı saati ne? 26 Şubat Antalya Cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMAntalya Cuma namazı saati
Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadın abdest alınışı farklı mı? Abdest alınışı sıralı ve resimli!
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
Adana Cuma namazı: Adana Cuma namazı saati ne? 26 Şubat Adana Cuma namazı ne zaman kılınacak?
GÜNDEMAdana Cuma namazı saati
İstanbul Cuma namazı saati: 26 Şubat İstanbul Cuma namazı saati ne, saat kaçta kılınacak?
GÜNDEMİstanbul Cuma namazı saati
Bursa Cuma namazı: 26 Şubat Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
İzmir cuma namazı kaçta kılınacak? 26 Şubat 2021 Diyanet İzmir cuma namazı vakti
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?